Juve Next Gen-Sambenedettese: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie C

Solo l’Arezzo capolista ha fatto meglio della Juventus Next Gen, che nelle ultime settimane ha cambiato passo fino a prendersi il quarto posto. Il percorso della squadra di Brambilla, negli ultimi tre-quattro mesi, è stato continuo e convincente: da inizio dicembre i bianconeri sono la seconda forza del girone B. La sfida del Moccagatta contro la Sambenedettese può rappresentare un ulteriore esame di maturità per la giovane Juve. Attenzione però alla formazione marchigiana, quindicesima ma affamata di punti, che ha appena richiamato Mancinelli dopo l’esonero di D’Alesio per cercare la svolta salvezza. L’obiettivo dei bianconeri resta la crescita dei talenti, ma i risultati alimentano ambizioni importanti. A gennaio sono rientrati elementi come Cerri e Mulazzi, Gunduz si è inserito subito bene, mentre cresce l’attesa per Licina e Oboavwoduo.
Juve Next Gen-Sambenedettese: orario e dove vederla
La Juventus Next Gen ospita allo stadio "Giuseppe Moccagatta" di Alessandria la Sambenedettese in occasione del turno infrasettimanale valido per la ventiseiesima giornata del Girone B di Serie C. Fischio d'inizio alle ore 18:00 di giovedì 12 febbraio 2026. La sfida sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e in diretta streaming su NOW e Sky Go, anche sulle app scaricabili gratuitamente su tutte le piattaforme: pc, tablet e smartphone. In alternativa è possibile seguire la diretta testuale su Tuttosport.com.
Le probabili formazioni di Juve Next Gen-Sambenedettese
JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1): S. Scaglia; Savio, Brugarello, Gil Puche; Pagnucco, Owusu, Faticanti, Puczka; Gunduz, Anghelè; Deme. All. Brambilla.
SAMBENEDETTESE (3-5-2): Orsini, Lepri, Pezzola, Dalmazzi; Zini, Candellori, Bongelli, Piccoli, Marranzino; Eusepi, Stoppa. All. D'Alesio.
WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE