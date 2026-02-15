Tuttosport.com
Ravenna-Juve Next Gen: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie C

Brambilla vuole dare continuità alle prestazioni e agli ultimi risultati per confermarsi nelle prime posizioni
3 min
RavennaJuve Next GenFormazioni
Ravenna-Juve Next Gen: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie C© Juventus FC via Getty Images

La Juventus Next Gen continua la sua corsa e, dopo aver travolto la Sambenedettese, punta a dare continuità a un ruolino impressionante negli ultimi mesi. "Siamo contenti di come abbiamo iniziato il girone di ritorno - dice Brambilla - . Sono risultati che non arrivano a caso perché sono frutto di prestazioni. Chiaramente non siamo ancora arrivati al nostro livello più alto perché con ragazzi giovani i margini di miglioramento sono sempre ampi". Parole che fotografano un gruppo in crescita, consapevole delle proprie potenzialità. I bianconeri faranno visita al Ravenna, seconda forza del campionato. I romagnoli, reduci dal ko con la Ternana, hanno appena richiamato in panchina Mandorlini dopo l’esonero di Marchionni. Allo stadio Benelli si respira aria di rilancio, ma la Juve vuole confermare il proprio slancio: "Sappiamo che troveremo una squadra desiderosa di tornare a fare risultato e con il cambio di allenatore ci saranno stimoli e motivazioni da parte di tutto l’ambiente. Noi dobbiamo arrivare a Ravenna con la testa giusta per interpretare la partita come sappiamo" ribadisce il tecnico bianconero. 

Ravenna-Juve Next Gen: orario e dove vederla

La Juventus Next Gen è ospite del Ravenna in occasione della ventisettesima giornata del Girone B di Serie C. Fischio d'inizio alle ore 14:30 di domenica 15 febbraio 2026. La sfida è trasmessa in diretta tv su Sky Sport e in diretta streaming su NOW e Sky Go, sull'app scaricabile gratuitamente su tutte le piattaforme: pc, tablet e smartphone. In alternativa è possibile seguire la diretta testuale su Tuttosport.com

Le probabili formazioni di Ravenna-Juve Next Gen

Ravenna (4-3-1-2): Anacoura; Corsinelli, Esposito, Bianconi, Bani; Tenkorang, Lonardi, Rossetti; Viola; Fischnaller, Italeng. All. Mandorlini.

Juventus Next Gen (3-4-2-1): Mangiapoco; Savio, Gil Puche, Van Aarle; Mulazzi, Macca, Faticanti, Gunduz, Puczka; Cerri, Guerra. All. Brambilla.

