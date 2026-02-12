Poker Next Gen, la Juve di Brambilla blinda il quarto posto: Guerra scatenato

Una Juve Next Gen inarrestabile. I bianconeri si impongono per 4-2 contro la Sambenedettese, confermando non solo quanto di buono mostrato nella scorsa gara vinta sulla Torres, ma confermando in generale quanto mostrato nell'ultimo periodo. La squadra di Massimo Brambilla infatti colleziona il terzo successo consecutivo, nonché la quinta vittoria nelle ultime sei partite. Una gara di fatto chiusa nella prima frazione di gioco, con la Next Gen capace di siglare 4 reti: scatenato Guerra, che oltre a segnare il terzo e quarto gol è stato anche protagonista nelle prime due marcature di Cerri e Gunduz, a cui ha fornito gli assist decisivi.
Quando la gara sembra ormai compromessa la Sambenedettese prova a rientrare in partita: Zini segna il 4-1 a fine primo tempo, nella ripresa la seconda rete ospite porta la firma di Piccoli. Nonostante una gestione a volte disattenta nei secondi 45', complice anche l'ampio vantaggio, la Juve Next Gen porta meritatamente a casa 3 punti pesantissimi in chiave classifica. La squadra di Brambilla sale a 39 punti, consolidando il quarto posto. Si tratta di una vittoria importante, ma anche dall'importanza storica: si tratta infatti del 100esimo successo della Next Gen, come ricordato dalla Juve sui sociao: "Successo numero 100 nella regular season di Serie C per la seconda squadra bianconera dalla sua nascita".
Juve Next Gen-Sambenedettese, rivivi la diretta testuale
90' + 5' - FINISCE QUI! Gol annullato ad Amaradio per fuorigioco nel finale, poi il triplice fischio. Altra vittoria per la Juve Next Gen, che batte per 4-2 la Sambenedettese
90' - Concessi 4' di recupero. Ultimi cambi Juve: dentro Amaradio e Pagnucco, escono Guerra e Mulazzi
88' - TRAVERSA SAMB! Piattone sul secondo palo di Dalmazzi, la parte alta del montante gli dice di no
85' - Cambio Juve: fuori Macca, dentro Mazur
84' - Ammonito Savio per il fallo commesso su Piccoli al momento dello scarico del pallone
81' - PERICOLOSA LA SAMB! Cross dalla sinistra di Tosi per Lonardo, la sua girata insidiosa viene rimpallata provvidenzialmente da Van Aarle
78' - La Samb campa ancora: Alfieri prende il posto di Candellori
66' - SECONDO GOL SAMBENEDETTESE! Corner dalla destra, Lepri prolunga e Piccoli di testa insacca: è 4-2, si riaccende la speranza della squadra di Mancinelli. Rete convalidata anche dopo il controllo al monitor per una spinta a due mani di Lepri su Faticanti, ma per il direttore di gara l'entità del tocco non era sufficiente da annullare la marcatura
63' - Sostituzioni Juve: escono Gunduz e Cerri, dentro Owusu e Deme
59' - Doppio cambio ospite: fuori Marranzino dentro Martins, fuori Eusepi dentro Lonardo
52' - Strattonata evidente su Puczka: cartellino giallo per Zini
47' - SAMB VICINISSIMA AL GOL! Stacco aereo di Lepri, la palla esce di un soffio a lato
46' - SI RIPARTE! Cambio ospite: dentro Lulli, fuori Touré
45' + 5' - FINISCE IL PRIMO TEMPO! Si va all'intervallo sul 4-1 per la Next Gen sulla Sambenedettese
45' + 4' - SEGNA LA SAMB! Cross di Piccoli e incornata di Zini, gli ospiti provano a rientrare in partita in vista della ripresa
45' + 3' - Richiesto l'FVS da Brambilla: gol annullato a Cerri per un fallo in attacco da parte di Savio. Dopo revisione al monitor l'arbitro conferma la scelta di concedere punizione agli ospiti
45' - Concessi 3' di recupero
45' - ANCORA GUERRA! Tiro da fuori insidioso, ma stavolta Orsini dice no
42' - POKER BIANCONERO! Juve spietata, trova la quarta rete: cross di Gunduz sul secondo palo con Guerra che di testa insacca. Partita straordinaria del numero 17: per lui due assist e due gol
36' - JUVE SPETTACOLO! Azione splendida dei bianconeri che si conclude con il cross per Guerra a saltare la difesa della Samb, sponta dell'attaccante per Cerri che da buona posizione però spara alto
30' - TRIS PER LA JUVE! Bianconeri in gol ad ogni occasione: stavolta Guerra si mette in proprio e segna il 3-0. Errore di Dalmazzi sul cross dalla sinistra di Puczka, l'attaccante della Next Gen ne approfitta e col mancino insacca
23' - Reazione Samb: cross in mezzo per Eusepi che stoppa di petto pronto a calciare a botta sicura, provvidenziale Savio a frapporsi e ad evitare il peggio
15' - RADDOPPIO BIANCONERO! Ancora una volta Guerra rifinitore, palla in profondità per Gunduz che in spaccata col destro calcia sul palo lontano prendendo il tempo a Orsini ed è 2-0. Dopo un ottimo avvio della Samb, la squadra di Brambilla ha messo a segno un uno-due terrificante
13' - JUVE IN VANTAGGIO! Alla prima palla buona Cerri, dopo una combinazione con Guerra, calcia di piattone sinistro angolando perfettamente: bianconeri avanti 1-0
3' - MANGIAPOCO DECISIVO! Ancora un errore della difesa: Gil scivola, Eusepi ne approfitta e si invola da solo verso la porta ma il portiere bianconere è bravissimo a dire di no. Sul corner successivo stacco pericoloso di Dalmazzi che per poco non trova lo specchio
2' - OSPITI SUBITO PERICOLOSI! Palla velenosa persa da Savio, Marranzino avanza e prova il destro a giro: traiettoria insidiosa ma che non inquadra la porta
1' - INIZIA LA SFIDA!
Juve Next Gen-Sambenedettese: orario e dove vederla
La Juventus Next Gen ospita allo stadio "Giuseppe Moccagatta" di Alessandria la Sambenedettese in occasione del turno infrasettimanale valido per la ventiseiesima giornata del Girone B di Serie C. Fischio d'inizio alle ore 18:00 di giovedì 12 febbraio 2026. La sfida sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e in diretta streaming su NOW e Sky Go, anche sulle app scaricabili gratuitamente su tutte le piattaforme: pc, tablet e smartphone. In alternativa è possibile seguire la diretta testuale su Tuttosport.com.
Le formazioni ufficiali di Juve Next Gen-Sambenedettese
JUVENTUS NEXT GEN: Mangiapoco; Savio, Gil Puche, Van Aarle; Mulazzi, Macca, Faticanti, Gunduz, Puczka; Cerri, Guerra. A disposizione: Scaglia S., Fuscaldo, Owusu, Deme, Amaradio, Pagnucco, Mazur, Martinez Crous, Licina, Turco. Allenatore: Brambilla.
SAMBENEDETTESE: Orsini; Zini, Marranzino, Eusepi, Tosi, Candellori, Dalmazzi, Stoppa, Touré, Piccoli, Lepri. A disposizione: Cultraro, Chelli, Lulli, Bongelli, Zoboletti, Pezzola, Alfieri, Chiatante, Martins, Lonardo. Allenatore: Mancinelli.
