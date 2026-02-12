Poker Next Gen, la Juve di Brambilla blinda il quarto posto: Guerra scatenato

Una Juve Next Gen inarrestabile. I bianconeri si impongono per 4-2 contro la Sambenedettese, confermando non solo quanto di buono mostrato nella scorsa gara vinta sulla Torres, ma confermando in generale quanto mostrato nell'ultimo periodo. La squadra di Massimo Brambilla infatti colleziona il terzo successo consecutivo, nonché la quinta vittoria nelle ultime sei partite. Una gara di fatto chiusa nella prima frazione di gioco, con la Next Gen capace di siglare 4 reti: scatenato Guerra, che oltre a segnare il terzo e quarto gol è stato anche protagonista nelle prime due marcature di Cerri e Gunduz, a cui ha fornito gli assist decisivi.