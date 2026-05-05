Juventus Next Gen-Pianese: probabili formazioni Playoff Serie C, orario e dove vederla in tv e streaming

La Juve Next Gen ha superato la prima tappa dei playoff di Serie C contro la Vis Pesaro e ora sono pronti ad affrontare un altro ostacolo. I bianconeri ospiteranno la Pianese dell'ex Birindelli nel secondo turno della fase del girone e in caso di vittoria staccheranno il pass per la fase nazionale. Alla squadra di Brambilla basterebbe anche un pari per continuare il percorso, ma sono discorsi da tenere fuori dallo spogliatoio per evitare cali di tensione come nel precedenti match. Il tecnico in queste ultime ore dovrà valutare alcuni pilastri della rosa: "Guerra ha avuto un problema al ginocchio dopo un contrasto e dobbiamo capire l'entità del colpo, mentre Puczka è fermo da giorni per la febbre" - ha spiegato dopo la gara con la Vis Pesaro.