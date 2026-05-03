Inizia la post season di Serie C. La Juventus Next Gen , che ha chiuso il girone B al quinto posto con 53 punti, dà il via al suo percorso nei playoff. Di fronte per i bianconeri la Vis Pesaro , che ha invece chiuso la stagione regolare (nello stesso raggruppamento della Juve) al decimo posto. Durante il campionato la squadra di Massimo Brambilla ha rimediato due sconfitte contro i marchigiani, e vorrà dunque trovare un risultato differente questa volta. Nella fase a girone dei playoff la sfida sarà in gara secca e all'interno dei 90': in caso di parità ad andare avanti sarà la squadra meglio piazzata, in questo caso la Juventus. Dunque due risultati su tre a disposizione della Next Gen per accedere al secondo turno.

21:41

Juventus in vantaggio dopo i primi 45 minuti

I bianconeri chiudono il primo tempo in vantaggio, risultato molto positivo visto che alla squadra di Brambilla basterà non perdere per superare il turno. La Vis Pesaro, però, ha dimostrato di saper essere pericolosa e per questo la Juve non dovrà permettersi il lusso di abbassare la guardia.

21:34

Termina il primo tempo

45'+1 - L'arbitro fischia la fine del primo tempo.

21:33

1 minuto di recupero

45' - L'arbitro assegna soltanto un minuto di recupero.

21:31

Pressing asfissiante della Juve

44' - Pressione altissima di Anghelè, che costringe un avversario a spazzare lunghissimo.

21:29

Vis Pesaro pericolosa

41' - Sugli sviluppi di un calcio d'angolo per la Vis Pesaro, Nicastro prova la conclusione al volo con il sinistro. Tiro potentissimo ma che finisce alto sopra la traversa.

21:25

Contropiede pericoloso della Next Gen

36' - Bella azione in ripartenza della squadra di Brambilla. Savio supera diversi avversari, si insinua in area di rigore avversaria e, invece di provare l'assist, va al tiro. Conclusione murata dalla difesa della Vis Pesaro.

21:21

Calcio di punizione per la Juve

33' - Anghelè steso al limite dell'area di rigore. Punizione per la Juve battuta da Faticanti, che colpisce in pieno la barriera.

21:19

Brivido Juventus

31' - Uno strano rimpallo sorprende la difesa della Juve Next Gen. La sfera arriva a Jallow, che però di testa non riesce a centrare lo specchio della porta.

21:18

Proteste da parte della Juve

30' - Anghelè buttato a terra al limite dell'area di rigore della Vis Pesaro, ma l'arbitro, nonostante le proteste bianconere, lascia correre e invita il giocatore a rialzarsi.

21:14

Cambio per la Vis Pesaro

26' - Gioco momentaneamente sospeso: problemi agli adduttori per Paganini, che ha chiesto il cambio ed è uscito dal campo. Al suo posto Di Renzo.

21:10

Calcio d'angolo per la Juve

21' - Azione confusa sugli sviluppi di un corner, con la palla che carambola sui piedi di Gil: il difensore spagnolo non è riuscito però a trovare la deviazione vincente.

21:02

La gioia di Pagnucco

14' - Grande gioia per Pagnucco, che segna il primo gol della Juve Next Gen in questi playoff e mette subito la partita in discesa.

21:02

JUVENTUS IN VANTAGGIO! 1-0

14' - Bellissima conclusione di Pagnucco, che controlla un cross in area di rigore con il sinistro, se la sposta sul destro e fa partire un destro rasoterra. Conclusione precisa e imprendibile, che non lascia spazio a Pozzi.

20:57

Licina pericoloso

9' - Dribbling nello stretto di Licina, che mette in grande difficoltà la difesa della Vis Pesaro. Vezzoni si immola e lo ferma con il corpo, bloccando un'azione pericolosa dei bianconeri.

20:55

Parte forte la Juve

7' - Bianconeri subito aggressivi. La squadra di Brambilla è scesa in campo con grande forza e personalità, pressando alto la Vis Pesaro.

20:48

Inizia la partita

1' - Fischio d'inizio della partita. Primo possesso palla per i bianconeri di Brambilla.

20:47

Il ricordo per Alex Zanardi

Prima dell'inizio della partita le due squadre hanno osservato un minuto di silenzio in ricordo di Alex Zanardi, scomparso due giorni fa all'età di 59 anni.

20:35

Claudio Chiellini: "Affronteremo i playoff con entusiasmo"

"Voglio prima di tutto fare i complimenti ai ragazzi, al mister e allo staff per quanto fatto in questa stagione. Perché a volte sembra quasi scontato, ma non è così: le difficoltà che ci sono nel competere tra i professionisti con una squadra Under 23 sono tante e quindi è motivo di grande soddisfazione questo quinto posto in classifica - miglior piazzamento di sempre per la Next Gen - e l’accesso ai playoff che affronteremo con entusiasmo e con la voglia di provare a fare bene, sapendo di aver fatto comunque un’annata importante". Queste le parole di Claudio Chiellini, Head of Next Gen Area della Juventus, che ha commentato ai microfoni del club la stagione della squadra di Brambilla, in attesa di scoprire il risultato dei playoff.

20:26

Brambilla: "Per passare il turno dobbiamo fare una grande prestazione"

Alla vigilia di questa importante partita, l'allenatore della Juve Next Gen Brambilla ha analizzato la sfida: "Nella partita secca contro la Vis Pesaro abbiamo dalla nostra il vantaggio di poter sfruttare due risultati su tre a favore, ma noi non siamo il tipo di squadra che può pensare di gestire il punteggio e dobbiamo pensare a giocare per provare a vincere. Le insidie sono tante: la Vis Pesaro è una squadra di grande valore, esperta, contro cui dovremo fare grande attenzione. Nei due scontri in campionato abbiamo avuto difficoltà contro di loro, pur facendo delle ottime prestazioni non siamo riusciti a fare risultati: per passare il turno dobbiamo fare una grande prestazione".

20:18

Vis Pesaro, la formazione ufficiale

Vis Pesaro: Pozzi, Zoia, Tonucci, Nicastro, Di Paola (C), Primasso, Jallow, Paganini, Giovannini, Vezzoni, Machin. A disposizione: Guarnone, Fratti, Piras, Di Renzo, Pisano, Ferrari, Berengo, Fraternale, Salati, Dastolfo, Mariani, Franchetti, Durmush, Ventre. Allenatore Stellone.

20:14

La formazione ufficiale della Juve Next Gen: Licina titolare

Juventus Next Gen: Mangiapoco; Savio, Scaglia F., Gil Puche; Deme, Macca, Faticanti, Pagnucco; Anghelè, Licina; Guerra. A disposizione: Scaglia S., Fuscaldo, Owusu, Amaradio, Brugarello, Oboavwoduo, Gunduz, Van Aarle, Mazur, Leone, Cerri. Allenatore: Brambilla.

20:04

Gli altri risultati: il Cittadella passa il turno

In attesa di scoprire il risultato della sfida tra Juve Next Gen e Vis Pesaro, è terminata la prima partita del primo turno dei playoff di Serie C. Nel Girone A il Cittadella ha pareggiato 2-2 con l'Arzignano Valchiampo e grazie alla posizione in classifica ha quindi raggiunto i sedicesimi di finale.

19:56

Due risultati su tre per i bianconeri

In partite come questa fare calcoli è sempre sbagliato, ma ai giovani bianconeri basterà non perdere per superare il turno. Stando al regolamento dei playoff di Serie C, infatti, la Juventus Next Gen avrà a disposizione due risultati su tre. In caso di parità al 90', infatti, non si andrà ai supplementari o ai rigori, ma passerà la squadra posizionata meglio in classifica al termine della stagione regolamentare, in questo caso la formazione di Brambilla.

19:45

Dove vedere Juve Next Gen-Vis Pesaro in tv e in streaming

La Juventus Next Gen ospita allo stadio "Giuseppe Moccagatta" di Alessandria la Vis Pesaro in occasione del primo turno della fase finale del Girone B di Serie C. Fischio d'inizio alle ore 20:45 di domenica 3 maggio 2026. La sfida sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport, in diretta streaming su NOW e Sky Go e su Rai Sport. In alternativa è possibile seguirla con la diretta testuale su Tuttosport.com.



Stadio Giuseppe Moccagatta - Alessandria