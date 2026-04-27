"A volte sembra scontato, ma non lo è", Claudio Chiellini esalta la Juve Next Gen

La stagione regolare è ufficialmente termina. La Juve Next Gen ha concluso l'ultima giornata di campionto con il 2-2 contro il Bra , ma i bianconeri sono già oltre. La squadra allenata da Massimo Brambilla è già proiettata ai playoff di Serie C , con l'esordio fissato il prossimo 3 maggio . A fare il punto sulla stagione, sulla post seasone e in generale sul momento della seconda squadra bianconera è stato Claudio Chiellini, l'Head of Next Gen Area .

"Voglio fare i complimenti a tutti: sembra scontato ma non lo è"

Il dirigente juventino ai canali ufficiali del club ha detto: "Voglio prima di tutto fare i complimenti ai ragazzi, al mister e allo staff per quanto fatto in questa stagione. Perché a volte sembra quasi scontato, ma non è così: le difficoltà che ci sono nel competere tra i professionisti con una squadra Under 23 sono tante e quindi è motivo di grande soddisfazione questo quinto posto in classifica - miglior piazzamento di sempre per la Next Gen - e l’accesso ai playoff che affronteremo con entusiasmo e con la voglia di provare a fare bene, sapendo di aver fatto comunque un’annata importante".

Chiellini ha quindi voluto fare un applauso alla squadra, sottolineando la crescita dei ragazzi: "Al di là del piazzamento, la soddisfazione è nel vedere i miglioramenti dei ragazzi rispetto all’inizio stagione: una maturazione che tengo a sottolineare perché nelle ultime settimane, dopo l'eliminazione dell'Italia dai Mondiali, si è parlato tanto, forse anche troppo, a volte sottolineando che il progetto dell'Under 23 non serve al calcio italiano".