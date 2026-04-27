"A volte sembra scontato, ma non lo è", Claudio Chiellini esalta la Juve Next Gen

La stagione regolare è ufficialmente termina. La Juve Next Gen ha concluso l'ultima giornata di campionto con il 2-2 contro il Bra, ma i bianconeri sono già oltre. La squadra allenata da Massimo Brambilla è già proiettata ai playoff di Serie C, con l'esordio fissato il prossimo 3 maggio. A fare il punto sulla stagione, sulla post seasone e in generale sul momento della seconda squadra bianconera è stato Claudio Chiellini, l'Head of Next Gen Area.
"Voglio fare i complimenti a tutti: sembra scontato ma non lo è"
Il dirigente juventino ai canali ufficiali del club ha detto: "Voglio prima di tutto fare i complimenti ai ragazzi, al mister e allo staff per quanto fatto in questa stagione. Perché a volte sembra quasi scontato, ma non è così: le difficoltà che ci sono nel competere tra i professionisti con una squadra Under 23 sono tante e quindi è motivo di grande soddisfazione questo quinto posto in classifica - miglior piazzamento di sempre per la Next Gen - e l’accesso ai playoff che affronteremo con entusiasmo e con la voglia di provare a fare bene, sapendo di aver fatto comunque un’annata importante".
Chiellini ha quindi voluto fare un applauso alla squadra, sottolineando la crescita dei ragazzi: "Al di là del piazzamento, la soddisfazione è nel vedere i miglioramenti dei ragazzi rispetto all’inizio stagione: una maturazione che tengo a sottolineare perché nelle ultime settimane, dopo l'eliminazione dell'Italia dai Mondiali, si è parlato tanto, forse anche troppo, a volte sottolineando che il progetto dell'Under 23 non serve al calcio italiano".
"I risultati della Under 23 si vedranno negli anni"
"Penso di essere la persona più adatta a parlarne, visto che ho contribuito alla nascita otto anni fa della Juventus Under 23 e, a parte una parentesi al Pisa, l'ho sempre seguita da vicino. I risultati della Under 23 si vedranno negli anni, ci vuole tempo. A parte la Juventus che è partita otto anni fa, l'Atalanta ha iniziato da tre stagioni, due anni fa il Milan, una stagione fa l’Inter e si vedono già i risultati con i giocatori che sono cresciuti grazie a queste realtà. Per fare qualche nome: l'Atalanta ha formato Palestra e Bernasconi, il Milan ha Bartesaghi, i risultati dell'Inter si vedranno nel prossimo futuro; giocatori che arriveranno e faranno bene nei prossimi anni. E con quelli della Juventus i dati sono chiari: quest'anno avevamo circa quindici calciatori che hanno giocato le coppe europee e che negli anni scorsi hanno fatto parte della Juventus Next Gen; circa trenta giocatori in Serie A o nelle prime leghe internazionali, un'altra trentina in Serie B, un'altra trentina nella terza divisione".
Chiellini ha quindi concluso: "Tutti che stanno portando avanti valori di serietà e quella mentalità che hanno imparato alla Juventus. E sottolineo non solo i giocatori, ma anche i dirigenti, gli allenatori e i professionisti che lavorano nel mondo del calcio, che crescono in ambienti virtuosi come quello della Juventus o delle altre squadre italiane e grazie anche al percorso dell'Under 23 poi si interfacciano nel mondo del calcio con altre squadre. La soddisfazione è grande anche nel vedere quei calciatori, quei ragazzi seri che sono passati da noi e che oggi, se guardate le rose, trovano spazio in tutte le società di Serie A, di Serie B, di Serie C. E performano, e migliorano, e nella loro carriera sicuramente raggiungeranno il massimo delle proprie possibilità perché crescono con una mentalità e con delle qualità non solo tecniche, ma anche caratteriali".
La stagione regolare è ufficialmente termina. La Juve Next Gen ha concluso l'ultima giornata di campionto con il 2-2 contro il Bra, ma i bianconeri sono già oltre. La squadra allenata da Massimo Brambilla è già proiettata ai playoff di Serie C, con l'esordio fissato il prossimo 3 maggio. A fare il punto sulla stagione, sulla post seasone e in generale sul momento della seconda squadra bianconera è stato Claudio Chiellini, l'Head of Next Gen Area.
"Voglio fare i complimenti a tutti: sembra scontato ma non lo è"
Il dirigente juventino ai canali ufficiali del club ha detto: "Voglio prima di tutto fare i complimenti ai ragazzi, al mister e allo staff per quanto fatto in questa stagione. Perché a volte sembra quasi scontato, ma non è così: le difficoltà che ci sono nel competere tra i professionisti con una squadra Under 23 sono tante e quindi è motivo di grande soddisfazione questo quinto posto in classifica - miglior piazzamento di sempre per la Next Gen - e l’accesso ai playoff che affronteremo con entusiasmo e con la voglia di provare a fare bene, sapendo di aver fatto comunque un’annata importante".
Chiellini ha quindi voluto fare un applauso alla squadra, sottolineando la crescita dei ragazzi: "Al di là del piazzamento, la soddisfazione è nel vedere i miglioramenti dei ragazzi rispetto all’inizio stagione: una maturazione che tengo a sottolineare perché nelle ultime settimane, dopo l'eliminazione dell'Italia dai Mondiali, si è parlato tanto, forse anche troppo, a volte sottolineando che il progetto dell'Under 23 non serve al calcio italiano".