Juve Next Gen, 2-2 col Bra e quinto posto playoff: chi affronteranno i bianconeri

La Juve Next Gen chiude la regular season con un pareggio. Contro il Bra finisce 2-2 al termine di una gara vivace, in cui i bianconeri si fanno rimontare ma mantengono comunque saldo il quinto posto in zona playoff. Un risultato che allunga a sei la striscia di gare utili consecutive e certifica il buon momento della squadra guidata da Massimo Brambilla, pronta ad affrontare la post season con fiducia. La partita sembrava indirizzata grazie alle reti di Gunduz e Oboavwoduo, prima del ritorno degli ospiti firmato da Rabuffi e completato dall’autogol di Pagnucco. Un pareggio che non modifica la classifica né i piani della Next Gen, attesa ora dalla sfida casalinga contro la Vis Pesaro (decima in classifica): un appuntamento decisivo in cui i bianconeri potranno contare su due risultati su tre per accedere al turno successivo dei playoff di girone.

Juve Next Gen-Bra, la diretta

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