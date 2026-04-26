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Juve Next Gen, 2-2 col Bra e quinto posto playoff: chi affronteranno i bianconeri

I bianconeri di Brambilla concludono il campionato con un pareggio e si preparano alla post season
Juve Next Gen, 2-2 col Bra e quinto posto playoff: chi affronteranno i bianconeri© Juventus.com
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Tutte le notizie sulla squadra
La Juve Next Gen chiude la regular season con un pareggio. Contro il Bra finisce 2-2 al termine di una gara vivace, in cui i bianconeri si fanno rimontare ma mantengono comunque saldo il quinto posto in zona playoff. Un risultato che allunga a sei la striscia di gare utili consecutive e certifica il buon momento della squadra guidata da Massimo Brambilla, pronta ad affrontare la post season con fiducia. La partita sembrava indirizzata grazie alle reti di Gunduz e Oboavwoduo, prima del ritorno degli ospiti firmato da Rabuffi e completato dall’autogol di Pagnucco. Un pareggio che non modifica la classifica né i piani della Next Gen, attesa ora dalla sfida casalinga contro la Vis Pesaro (decima in classifica): un appuntamento decisivo in cui i bianconeri potranno contare su due risultati su tre per accedere al turno successivo dei playoff di girone.

Juve Next Gen-Bra, la diretta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

94' - Triplice fischio: la Juve pareggia 2-2 contro il Bra.

90' - Concessi 4 minuti di recupero.

86' - PAREGGIA IL BRA!
Campedelli vince un duello sul fondo, mette in mezzo e Pagnucco se la spedisce nella propria porta.

85' - Altra sostituzione nella Next Gen: Pagnucco prende il posto di Cudrig.

84' - PALO DEL BRA!
Florio anticipa tutti in area e di testa colpisce il palo.

83' - Cala il ritmo al Moccagatta con la Juve che gestisce il vantaggio per blindare il quinto posto playoff.

76' - Cambia il portiere il Bra: Menicucci prende il posto di Franzini. Spazio al giovane 2007, che fa l'esordio, vista l'impossibilità del club di evitare i playout.

70' - Anche Brambilla modifica qualcosa: Owusu prende il posto di Mazur.

70' - Altre sostituzione nel Bra: Leoncini e Akammadu lasciano il posto a Corsi e Florio.

68' - Il Bra è in un buon momento e ci pensa Cudrig a salvare i bianconeri: l'esterno della Juve manda in angolo un perfetto traversone dalla sinistra, prima che un avversario potesse spedire il pallone in rete.

65' - Dobbio cambio Juve: Anghelé e Guerra per Oboavwoduo e Cerri.

64' - TRAVERSA DEL BRA!
Dagli sviluppi di un calcio fa fermo, Akammadu salta più in alto di tutti e prende la traversa.

62 - Cambio nel Bra: Miculi prende il post di Capac.

55' - OCCASIONE PER IL BRA!
Armstrong porta palla e fa partire un sinistro potente che per poco non finisce in rete.

49' - IL FUORIGIOCO SALVA IL BRA!
Grande imbucata di Licina per Mazur che con un pallonetto scavalca il portiere e poi un difensore nel tentativo di rinvio se la getta nella propria porta. Ma è tutto vano: fischiato offside.

46' - Si attende la contemporaneità con gli altri campi e il Bra dà il via alla ripresa.

46' - Prima dell'inizio del secondo tempo la Juve fa un cambio: Rizzo prende il posto di Gil.

45' - Niente recupero, il primo tempo termina 2-1 per la Next Gen.

38' - Molti palloni passano dai piedi di Licina, che si mette in proprio, salta due uomini e fa partire un sinistro che però non è preciso.

27' - LA RIAPRE IL BRA!
Maressa si accentra e calcia, Rabuffi devia il tiro e beffa Fuscaldo.

25'- RADDOPPIO DELLA JUVE!
Lancio lungo dalla difesa, Franzini e la difesa non si capiscono, Oboavwoduo ringrazia e a porta vuota fa gol.

16' - PRIMO SQUILLO DEL BRA!
I giallorossi muovono il pallone sulla sinistra: Armstrong crossa bene per Akammadu, che di prima in girata non trova lo specchio.

15' - Ritmi non troppo alti al momento: la Juve continua a palleggiare, il Bra si difende e prova a ripartire.

8' - GOL DELLA JUVE NEXT GEN!
Gunduz con uno stop a seguire salta un avversario e con un destro potente dai ventcinque metri trova l'angolino alla destra del portiere.

5' - I bianconeri provano a fare la partita tenendo il possesso del pallone.

1' - La Juve muove il primo pallone del match.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Juve Next Gen-Bra, dove vedere la partita

La sfida tra Juventus Next Gen e Bra, in programma domenica 26 aprile alle ore 14.30, sarà visibile su Sky e in streaming su SkyGo e NowTv. In alternativa sarà possibile seguire qui la diretta testuale dell'evento.

Le formazioni ufficiali

Juventus Next Gen: Fuscaldo; Savio, Gil Puche, Van Aarle; Amaradio, Mazur, Gunduz, Cudrig (C); Licina, Oboavwoduo; Cerri. A disposizione: Mangiapoco, Macca, Puczka, Owusu, Deme, Anghelè, Rizzo, Faticanti, Guerra, Scaglia F., Pagnucco. Allenatore: Brambilla.

Bra: Franzini, Rottensteiner, Pretato, Akammadu, Armstrong, Campedelli, Maressa, Rabuffi (C), Leoncini, Capac, Fioccardi. A disposizione: Menicucci, Renzetti, Macrì, Sganzerla, Sinani, Lionetti, Fiordaliso, Milani, Florio, Corsi, La Marca, Miculi, Brambilla, Rambelli. Allenatore: Nisticò.

ARBITRO: De Angeli (Milano)

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La Juve Next Gen chiude la regular season con un pareggio. Contro il Bra finisce 2-2 al termine di una gara vivace, in cui i bianconeri si fanno rimontare ma mantengono comunque saldo il quinto posto in zona playoff. Un risultato che allunga a sei la striscia di gare utili consecutive e certifica il buon momento della squadra guidata da Massimo Brambilla, pronta ad affrontare la post season con fiducia. La partita sembrava indirizzata grazie alle reti di Gunduz e Oboavwoduo, prima del ritorno degli ospiti firmato da Rabuffi e completato dall’autogol di Pagnucco. Un pareggio che non modifica la classifica né i piani della Next Gen, attesa ora dalla sfida casalinga contro la Vis Pesaro (decima in classifica): un appuntamento decisivo in cui i bianconeri potranno contare su due risultati su tre per accedere al turno successivo dei playoff di girone.

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94' - Triplice fischio: la Juve pareggia 2-2 contro il Bra.

90' - Concessi 4 minuti di recupero.

86' - PAREGGIA IL BRA!
Campedelli vince un duello sul fondo, mette in mezzo e Pagnucco se la spedisce nella propria porta.

85' - Altra sostituzione nella Next Gen: Pagnucco prende il posto di Cudrig.

84' - PALO DEL BRA!
Florio anticipa tutti in area e di testa colpisce il palo.

83' - Cala il ritmo al Moccagatta con la Juve che gestisce il vantaggio per blindare il quinto posto playoff.

76' - Cambia il portiere il Bra: Menicucci prende il posto di Franzini. Spazio al giovane 2007, che fa l'esordio, vista l'impossibilità del club di evitare i playout.

70' - Anche Brambilla modifica qualcosa: Owusu prende il posto di Mazur.

70' - Altre sostituzione nel Bra: Leoncini e Akammadu lasciano il posto a Corsi e Florio.

68' - Il Bra è in un buon momento e ci pensa Cudrig a salvare i bianconeri: l'esterno della Juve manda in angolo un perfetto traversone dalla sinistra, prima che un avversario potesse spedire il pallone in rete.

65' - Dobbio cambio Juve: Anghelé e Guerra per Oboavwoduo e Cerri.

64' - TRAVERSA DEL BRA!
Dagli sviluppi di un calcio fa fermo, Akammadu salta più in alto di tutti e prende la traversa.

62 - Cambio nel Bra: Miculi prende il post di Capac.

55' - OCCASIONE PER IL BRA!
Armstrong porta palla e fa partire un sinistro potente che per poco non finisce in rete.

49' - IL FUORIGIOCO SALVA IL BRA!
Grande imbucata di Licina per Mazur che con un pallonetto scavalca il portiere e poi un difensore nel tentativo di rinvio se la getta nella propria porta. Ma è tutto vano: fischiato offside.

46' - Si attende la contemporaneità con gli altri campi e il Bra dà il via alla ripresa.

46' - Prima dell'inizio del secondo tempo la Juve fa un cambio: Rizzo prende il posto di Gil.

45' - Niente recupero, il primo tempo termina 2-1 per la Next Gen.

38' - Molti palloni passano dai piedi di Licina, che si mette in proprio, salta due uomini e fa partire un sinistro che però non è preciso.

27' - LA RIAPRE IL BRA!
Maressa si accentra e calcia, Rabuffi devia il tiro e beffa Fuscaldo.

25'- RADDOPPIO DELLA JUVE!
Lancio lungo dalla difesa, Franzini e la difesa non si capiscono, Oboavwoduo ringrazia e a porta vuota fa gol.

16' - PRIMO SQUILLO DEL BRA!
I giallorossi muovono il pallone sulla sinistra: Armstrong crossa bene per Akammadu, che di prima in girata non trova lo specchio.

15' - Ritmi non troppo alti al momento: la Juve continua a palleggiare, il Bra si difende e prova a ripartire.

8' - GOL DELLA JUVE NEXT GEN!
Gunduz con uno stop a seguire salta un avversario e con un destro potente dai ventcinque metri trova l'angolino alla destra del portiere.

5' - I bianconeri provano a fare la partita tenendo il possesso del pallone.

1' - La Juve muove il primo pallone del match.

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