Juve Next Gen, 2-2 col Bra e quinto posto playoff: chi affronteranno i bianconeri

Juve Next Gen-Bra, la diretta
94' - Triplice fischio: la Juve pareggia 2-2 contro il Bra.
90' - Concessi 4 minuti di recupero.
86' - PAREGGIA IL BRA!
Campedelli vince un duello sul fondo, mette in mezzo e Pagnucco se la spedisce nella propria porta.
85' - Altra sostituzione nella Next Gen: Pagnucco prende il posto di Cudrig.
84' - PALO DEL BRA!
Florio anticipa tutti in area e di testa colpisce il palo.
83' - Cala il ritmo al Moccagatta con la Juve che gestisce il vantaggio per blindare il quinto posto playoff.
76' - Cambia il portiere il Bra: Menicucci prende il posto di Franzini. Spazio al giovane 2007, che fa l'esordio, vista l'impossibilità del club di evitare i playout.
70' - Anche Brambilla modifica qualcosa: Owusu prende il posto di Mazur.
70' - Altre sostituzione nel Bra: Leoncini e Akammadu lasciano il posto a Corsi e Florio.
68' - Il Bra è in un buon momento e ci pensa Cudrig a salvare i bianconeri: l'esterno della Juve manda in angolo un perfetto traversone dalla sinistra, prima che un avversario potesse spedire il pallone in rete.
65' - Dobbio cambio Juve: Anghelé e Guerra per Oboavwoduo e Cerri.
64' - TRAVERSA DEL BRA!
Dagli sviluppi di un calcio fa fermo, Akammadu salta più in alto di tutti e prende la traversa.
62 - Cambio nel Bra: Miculi prende il post di Capac.
55' - OCCASIONE PER IL BRA!
Armstrong porta palla e fa partire un sinistro potente che per poco non finisce in rete.
49' - IL FUORIGIOCO SALVA IL BRA!
Grande imbucata di Licina per Mazur che con un pallonetto scavalca il portiere e poi un difensore nel tentativo di rinvio se la getta nella propria porta. Ma è tutto vano: fischiato offside.
46' - Si attende la contemporaneità con gli altri campi e il Bra dà il via alla ripresa.
46' - Prima dell'inizio del secondo tempo la Juve fa un cambio: Rizzo prende il posto di Gil.
45' - Niente recupero, il primo tempo termina 2-1 per la Next Gen.
38' - Molti palloni passano dai piedi di Licina, che si mette in proprio, salta due uomini e fa partire un sinistro che però non è preciso.
27' - LA RIAPRE IL BRA!
Maressa si accentra e calcia, Rabuffi devia il tiro e beffa Fuscaldo.
25'- RADDOPPIO DELLA JUVE!
Lancio lungo dalla difesa, Franzini e la difesa non si capiscono, Oboavwoduo ringrazia e a porta vuota fa gol.
16' - PRIMO SQUILLO DEL BRA!
I giallorossi muovono il pallone sulla sinistra: Armstrong crossa bene per Akammadu, che di prima in girata non trova lo specchio.
15' - Ritmi non troppo alti al momento: la Juve continua a palleggiare, il Bra si difende e prova a ripartire.
8' - GOL DELLA JUVE NEXT GEN!
Gunduz con uno stop a seguire salta un avversario e con un destro potente dai ventcinque metri trova l'angolino alla destra del portiere.
5' - I bianconeri provano a fare la partita tenendo il possesso del pallone.
1' - La Juve muove il primo pallone del match.
Juve Next Gen-Bra, dove vedere la partita
La sfida tra Juventus Next Gen e Bra, in programma domenica 26 aprile alle ore 14.30, sarà visibile su Sky e in streaming su SkyGo e NowTv. In alternativa sarà possibile seguire qui la diretta testuale dell'evento.
Le formazioni ufficiali
Juventus Next Gen: Fuscaldo; Savio, Gil Puche, Van Aarle; Amaradio, Mazur, Gunduz, Cudrig (C); Licina, Oboavwoduo; Cerri. A disposizione: Mangiapoco, Macca, Puczka, Owusu, Deme, Anghelè, Rizzo, Faticanti, Guerra, Scaglia F., Pagnucco. Allenatore: Brambilla.
Bra: Franzini, Rottensteiner, Pretato, Akammadu, Armstrong, Campedelli, Maressa, Rabuffi (C), Leoncini, Capac, Fioccardi. A disposizione: Menicucci, Renzetti, Macrì, Sganzerla, Sinani, Lionetti, Fiordaliso, Milani, Florio, Corsi, La Marca, Miculi, Brambilla, Rambelli. Allenatore: Nisticò.
ARBITRO: De Angeli (Milano)
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Juve Next Gen-Bra, la diretta
94' - Triplice fischio: la Juve pareggia 2-2 contro il Bra.
90' - Concessi 4 minuti di recupero.
86' - PAREGGIA IL BRA!
Campedelli vince un duello sul fondo, mette in mezzo e Pagnucco se la spedisce nella propria porta.
85' - Altra sostituzione nella Next Gen: Pagnucco prende il posto di Cudrig.
84' - PALO DEL BRA!
Florio anticipa tutti in area e di testa colpisce il palo.
83' - Cala il ritmo al Moccagatta con la Juve che gestisce il vantaggio per blindare il quinto posto playoff.
76' - Cambia il portiere il Bra: Menicucci prende il posto di Franzini. Spazio al giovane 2007, che fa l'esordio, vista l'impossibilità del club di evitare i playout.
70' - Anche Brambilla modifica qualcosa: Owusu prende il posto di Mazur.
70' - Altre sostituzione nel Bra: Leoncini e Akammadu lasciano il posto a Corsi e Florio.
68' - Il Bra è in un buon momento e ci pensa Cudrig a salvare i bianconeri: l'esterno della Juve manda in angolo un perfetto traversone dalla sinistra, prima che un avversario potesse spedire il pallone in rete.
65' - Dobbio cambio Juve: Anghelé e Guerra per Oboavwoduo e Cerri.
64' - TRAVERSA DEL BRA!
Dagli sviluppi di un calcio fa fermo, Akammadu salta più in alto di tutti e prende la traversa.
62 - Cambio nel Bra: Miculi prende il post di Capac.
55' - OCCASIONE PER IL BRA!
Armstrong porta palla e fa partire un sinistro potente che per poco non finisce in rete.
49' - IL FUORIGIOCO SALVA IL BRA!
Grande imbucata di Licina per Mazur che con un pallonetto scavalca il portiere e poi un difensore nel tentativo di rinvio se la getta nella propria porta. Ma è tutto vano: fischiato offside.
46' - Si attende la contemporaneità con gli altri campi e il Bra dà il via alla ripresa.
46' - Prima dell'inizio del secondo tempo la Juve fa un cambio: Rizzo prende il posto di Gil.
45' - Niente recupero, il primo tempo termina 2-1 per la Next Gen.
38' - Molti palloni passano dai piedi di Licina, che si mette in proprio, salta due uomini e fa partire un sinistro che però non è preciso.
27' - LA RIAPRE IL BRA!
Maressa si accentra e calcia, Rabuffi devia il tiro e beffa Fuscaldo.
25'- RADDOPPIO DELLA JUVE!
Lancio lungo dalla difesa, Franzini e la difesa non si capiscono, Oboavwoduo ringrazia e a porta vuota fa gol.
16' - PRIMO SQUILLO DEL BRA!
I giallorossi muovono il pallone sulla sinistra: Armstrong crossa bene per Akammadu, che di prima in girata non trova lo specchio.
15' - Ritmi non troppo alti al momento: la Juve continua a palleggiare, il Bra si difende e prova a ripartire.
8' - GOL DELLA JUVE NEXT GEN!
Gunduz con uno stop a seguire salta un avversario e con un destro potente dai ventcinque metri trova l'angolino alla destra del portiere.
5' - I bianconeri provano a fare la partita tenendo il possesso del pallone.
1' - La Juve muove il primo pallone del match.