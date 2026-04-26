Juventus Next Gen-Bra: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie C

Ultima giornata di campionato per la Juve Next Gen: la squadra di Massimo Brambilla proverà a chiudere al meglio la stagione regolare del girone B di Serie C nella sfida contro il Bra, prima di focalizzarsi sui playoff. Una gara che, dopo lo 0-0 tra bianconeri e Pianese dello scorso turno, servirà principalmente per blindare il quinto posto in classifica (il Pineto è a 2 punti), ma che sarà anche utile come ulteriore test in vista della post season. Alla vigilia del match il tecnico della Next Gen Brambilla ha sottolineato: "L’obiettivo resta quello di scendere in campo con l’atteggiamento giusto. Il nostro è stato un percorso molto regolare questa stagione e questo andamento ci ha permesso di raggiungere un piazzamento in graduatoria mai ottenuto prima dalla Next Gen: proprio per questo, vogliamo concludere nel migliore dei modi".