Juventus Next Gen-Bra: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie C

Ultima giornata di campionato per la Juve Next Gen: la squadra di Massimo Brambilla proverà a chiudere al meglio la stagione regolare del girone B di Serie C nella sfida contro il Bra, prima di focalizzarsi sui playoff. Una gara che, dopo lo 0-0 tra bianconeri e Pianese dello scorso turno, servirà principalmente per blindare il quinto posto in classifica (il Pineto è a 2 punti), ma che sarà anche utile come ulteriore test in vista della post season. Alla vigilia del match il tecnico della Next Gen Brambilla ha sottolineato: "L’obiettivo resta quello di scendere in campo con l’atteggiamento giusto. Il nostro è stato un percorso molto regolare questa stagione e questo andamento ci ha permesso di raggiungere un piazzamento in graduatoria mai ottenuto prima dalla Next Gen: proprio per questo, vogliamo concludere nel migliore dei modi".
Juve Next Gen-Bra, dove vedere la partita
La sfida tra Juventus Next Gen e Bra, in programma domenica 26 aprile alle ore 14.30, sarà visibile su Sky e in streaming su SkyGo e NowTv. In alternativa sarà possibile seguire qui la diretta testuale dell'evento.
Le probabili formazioni
JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1): Mangiapoco; Savio, van Aarle, Gil; Pagnucco, Macca, Faticanti, Puczka; Anghelè; Guerra, Cerri
Allenatore: Brambilla
BRA (3-5-2): Renzetti; Fiordaliso, Pretato, Sganzerla; Maressa, La Marca, Lionetti, Brambilla, Milani; Capac, Sinani
Allenatore: Nisticò
ARBITRO: De Angeli (Milano)
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