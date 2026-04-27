Playoff Serie C: fasi, regolamento e calendario. Quando gioca la Juve Next Gen e contro chi

Vicenza, Benevento e Arezzo stanno festeggiando la promozione in Serie B, ma a queste squadre se ne aggiungerà un'altra, che come ogni anno sarà decretata con i playoff. Parteciperà anche la Juve Next Gen di Brambilla, che ha chiuso il campionato al quinto posto dopo il pareggio contro il Bra e quindi giocherà la prima fase della post season con un vantaggio. A seguire tutte le squadre qualificate, il regolamento, il format, il calendario e i primi accoppiamenti della fase a girone del playoff. I bianconeri possono dire la loro, ma il percorso è molto lungo.