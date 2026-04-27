Playoff Serie C: fasi, regolamento e calendario. Quando gioca la Juve Next Gen e contro chi

Vicenza, Benevento e Arezzo stanno festeggiando la promozione in Serie B, ma a queste squadre se ne aggiungerà un'altra, che come ogni anno sarà decretata con i playoff. Parteciperà anche la Juve Next Gen di Brambilla, che ha chiuso il campionato al quinto posto dopo il pareggio contro il Bra e quindi giocherà la prima fase della post season con un vantaggio. A seguire tutte le squadre qualificate, il regolamento, il format, il calendario e i primi accoppiamenti della fase a girone del playoff. I bianconeri possono dire la loro, ma il percorso è molto lungo.
Playoff Serie C, le squadre qualificate
- Girone A: Brescia, Lecco, Trento, Renate, Cittadella, Lumezzane, Alcione Milano. Gli altri due posti se li giocano Albinoleffe, Arzignano, Giana Erminio e Inter Under 23.
- Girone B: Ascoli, Ravenna, Campobasso, Juventus Next Gen, Pianese, Pineto, Gubbio, Ternana, Vis Pesaro.
- Girone C: Catania, Salernitana, Potenza (vincente Coppa Italia Serie C), Cosenza, Casertana, Crotone, Monopoli, Casarano, Audace Cerignola, Atalanta Under 23.
Il format e il regolamento con tutte le fasi
Le fasi previste sono tre:
- Fase playoff del girone: articolata in due momenti distinti, vede le squadre confrontarsi esclusivamente all’interno del proprio girone
- Fase playoff nazionale: anch’essa suddivisa in due step, mette di fronte le squadre su scala nazionale
- Final Four: comprende semifinali e finale, rappresentando l’ultimo passaggio che determina l’ultima squadra promossa in Serie B
- la quinta classificata sfida la decima dello stesso girone
- la sesta classificata incontra la nona dello stesso girone
- la settima classificata affronta l’ottava dello stesso girone
Le gare si disputano in partita secca, sul campo della squadra meglio piazzata in classifica. Se al termine dei 90 minuti regolamentari il risultato è in parità, passa il turno la squadra che ha concluso la stagione regolare nella posizione più alta. Complessivamente, si qualificano 9 squadre. Si accede quindi al secondo turno, a cui partecipano le squadre vincitrici del primo turno insieme alle quarte classificate di ciascun girone. In sintesi:
- nel girone A: le 3 vincitrici del primo turno + la quarta classificata
- nel girone B: le 3 vincitrici del primo turno + la quarta classificata
- nel girone C: le 3 vincitrici del primo turno + la quarta classificata
Ogni girone conta dunque 4 squadre. Gli accoppiamenti vengono stabiliti in questo modo:
- la squadra con il miglior piazzamento in stagione regolare sfida quella con il peggior piazzamento
- le altre due si affrontano tra loro, con gara disputata sul campo della meglio classificata
Anche in questo caso si gioca in partita secca, sul terreno della squadra meglio posizionata. Se al termine dei 90 minuti il risultato è in equilibrio, passa il turno la squadra con la migliore posizione in classifica al termine della regular season. Complessivamente, si qualificano 6 squadre.
La Fase Nazionale: i due step
Anche questa fase è suddivisa in due turni. Nel primo prendono parte 10 squadre, ovvero:
- le 6 vincitrici dei playoff di girone
- le 3 squadre classificate al terzo posto nei rispettivi gironi al termine della regular season
- la vincitrice della Coppa Italia Serie C (il Potenza)
Le 10 squadre vengono abbinate tramite sorteggio, seguendo un criterio basato sulle teste di serie. Rientrano tra queste:
- le 3 terze classificate dei gironi nella stagione regolare
- la vincitrice della Coppa Italia Serie C
- la migliore, in termini di rendimento, tra le 6 squadre provenienti dal turno precedente (individuata attraverso una classifica comparativa tra tutti i gironi che considera: miglior posizione in classifica, maggior numero di punti, vittorie ottenute, gol segnati e, in ultima istanza, il sorteggio)
Per quanto riguarda il passaggio del turno, le sfide si disputano su doppio confronto, con gara di ritorno in casa delle teste di serie. Se al termine delle due partite il punteggio complessivo è in parità, accedono alla fase successiva proprio le teste di serie. In totale, si qualificano 5 squadre. Si accede quindi alla seconda fase dei playoff nazionali, alla quale partecipano le 5 squadre qualificate dal turno precedente insieme alle 3 squadre che hanno chiuso al secondo posto nei rispettivi gironi al termine della regular season, per un totale di 8 squadre.
Anche in questa fase gli accoppiamenti vengono stabiliti tramite sorteggio, seguendo il criterio delle teste di serie. Ne fanno parte:
- le 3 squadre seconde classificate di ciascun girone nella stagione regolare
- la migliore, secondo la classifica avulsa già descritta, tra le squadre provenienti dal turno precedente
Le sfide si disputano con gare di andata e ritorno, con il match di ritorno in casa delle teste di serie. Se al termine del doppio confronto il risultato complessivo è in equilibrio, accedono alla Final Four le teste di serie. Complessivamente, si qualificano 4 squadre.
La final four
Si arriva così alle quattro squadre rimaste, che hanno superato uno o più dei turni precedenti. In questa fase, la Final Four, torna il sorteggio, ma senza alcun criterio legato alle teste di serie: gli accoppiamenti sono completamente liberi. Si comincia con le semifinali, disputate su gare di andata e ritorno. Anche l’ordine delle partite (chi gioca il ritorno in casa) viene deciso esclusivamente tramite sorteggio. In caso di parità nel punteggio complessivo dopo i due incontri, si procede con i tempi supplementari ed eventualmente con i calci di rigore. La finale segue lo stesso formato: doppio confronto tra le due squadre rimaste e, se persiste l’equilibrio al termine delle due partite, si ricorre a supplementari e rigori. La vincitrice della finale conquista la quarta promozione in Serie B.
Il calendario dei playoff
FASE PLAYOFF DEL GIRONE
- 1° Turno - Gara unica DOMENICA 3 MAGGIO
- 2° Turno - Gara unica MERCOLEDÌ 6 MAGGIO
FASE PLAYOFF NAZIONALE
- 1° Turno - Gara di Andata DOMENICA 10 MAGGIO
- 1° Turno - Gara di Ritorno MERCOLEDÌ 13 MAGGIO
- 2° Turno - Gara di Andata DOMENICA 17 MAGGIO
- 2° Turno - Gara di Ritorno MERCOLEDÌ 20 MAGGIO
FINAL FOUR
- Semifinali - Gara di Andata DOMENICA 24 MAGGIO
- Semifinali - Gara di Ritorno MERCOLEDÌ 27 MAGGIO
- Finale - Gara di Andata MARTEDÌ 2 GIUGNO
- Finale - Gara di Ritorno DOMENICA 7 GIUGNO
Gli accoppiamenti e il percorso della Juve Next Gen
Girone A
- Trento-Giana Erminio (3 Maggio)
- Cittadella-Arzignano (3 Maggio)
- Lumezzane-Alcione Milano (3 Maggio)
Qualificata al secondo turno della fase a girone: Lecco
Al turno nazionale: Renate (primo turno) e Union Brescia (secondo turno)
Girone B
- Juventus Next Gen-Vis Pesaro (3 Maggio)
- Pianese-Ternana (3 Maggio)
- Pineto-Gubbio (3 Maggio)
Qualificata al secondo turno della fase a girone: Campobasso
Al turno nazionale: Ravenna (primo turno) e Ascoli (secondo turno)
Girone C
- Casertana-Atalanta U23 (3 Maggio)
- Crotone-Audace Cerignola (3 Maggio)
- Monopoli-Casarano (3 Maggio)
Qualificata al secondo turno della fase a girone: Cosenza
Al turno nazionale: Potenza e Salernitana (primo turno) e Catania (secondo turno)
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Vicenza, Benevento e Arezzo stanno festeggiando la promozione in Serie B, ma a queste squadre se ne aggiungerà un'altra, che come ogni anno sarà decretata con i playoff. Parteciperà anche la Juve Next Gen di Brambilla, che ha chiuso il campionato al quinto posto dopo il pareggio contro il Bra e quindi giocherà la prima fase della post season con un vantaggio. A seguire tutte le squadre qualificate, il regolamento, il format, il calendario e i primi accoppiamenti della fase a girone del playoff. I bianconeri possono dire la loro, ma il percorso è molto lungo.
Playoff Serie C, le squadre qualificate
- Girone A: Brescia, Lecco, Trento, Renate, Cittadella, Lumezzane, Alcione Milano. Gli altri due posti se li giocano Albinoleffe, Arzignano, Giana Erminio e Inter Under 23.
- Girone B: Ascoli, Ravenna, Campobasso, Juventus Next Gen, Pianese, Pineto, Gubbio, Ternana, Vis Pesaro.
- Girone C: Catania, Salernitana, Potenza (vincente Coppa Italia Serie C), Cosenza, Casertana, Crotone, Monopoli, Casarano, Audace Cerignola, Atalanta Under 23.