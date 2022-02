Youth League, sarà Juve contro AZ Alkmaar agli ottavi di finale

Bonatti: "Un'esperienza che resterà per i ragazzi"

Queste le parole dell'allenatore dei giovani bianconeri Andrea Bonatti: "Arrivati a questo punto della competizione il livello è talmente alto che non è possibile pensare di preferire una squadra a un'altra. Poteva magari essere preferibile giocare in casa, anche se giocare in trasferta rappresenta un'esperienza che resterà per i ragazzi e gli permetterà di acquisire esperienze importanti per il loro futuro - aggiunge - Andare a giocare in trasferta contro una squadra che ha vinto il titolo nazionale in un campionato competitivo è una cosa buona per noi che ci avviciniamo a queste partite con la volontà di crescere".