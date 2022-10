Diretta Juve-Maccabi (Youth League) ore 14: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

TORINO - Terzo appuntamento nel girone di Youth League per la Juve di Paolo Montero che attende a Torino il Maccabi Haifa. Occasione importante per i giovani bianconeri che ancora non sono riusciti a trovare la vittoria in questa edizione del torneo continentale. Dopo il pirotecnico 5-3 della prima giornata contro il Psg e il pareggio per 1-1 col Benfica, la Juve si prepara ad affrontare gli israeliani che hanno invece collezionato una vittoria e una sconfitta in queste prime due uscite. Il clima in casa Juve è alto dopo l'importante vittoria nel derby contro il Torino, ora è necessario trovare continuità per poter continuare a sperare in una qualificazione al prossimo turno in Europa.