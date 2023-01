Juve Primavera, la carica di Daffara: "Pronti per il nuovo inizio"

Giovanni Daffara rilancia le ambizioni della Juve Primavera. L'estremo difensore, classe 2004, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale bianconeri in vista del ritorno in campo. I ragazzi di Paolo Montero tornano a giocare dopo 55 giorni di pausa: domani alle ore 11.00 l'impegno contro il Lecce per rilanciare le ambizioni di classifica.

Juve Primavera, Daffara a tutto campo Una stagione da protagonista per il diciottenne portiere bianconero, che non teme le responsabilità del suo ruolo: "Purtroppo sapevamo che dopo l'operazione Simone (Scaglia) si sarebbe dovuto fermare diversi mesi. Tutti noi lo aspettiamo quanto prima. Chiaramente, vista la sua assenza, giocherò ancora più partite in questo 2023, ma questo aspetto non mi spaventa. Anzi, sono felice di poter difendere la porta della Juventus nel migliore modo possibile. Sarà una sfida davvero molto stimolante".



Domani si torna in campo dopo una lunga pausa, il primo avversario sarà il Lecce: "Si sa, riprendere a giocare partite dove ci sono in palio punti dopo una sosta così lunga è sempre una grande incognita. Lo è per i giocatori di Serie A e lo sarà anche per noi. Io, però, sono davvero fiducioso perchè questo gruppo ha una grande forza mentale, oltre che fisica e tecnica, e lo ha dimostrato nei mesi scorsi. La partita contro il Lecce dovrà essere affrontata con massima determinazione. Non sarà una gara semplice, come nessuna di quelle che abbiamo affrontato fino a questo momento. L'abbiamo preparata come tutte le altre. ".