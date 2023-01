Juve-Napoli, Coppa Italia Primavera: il dato che incoraggia i bianconeri

La Juventus Primavera domani, martedì 10 gennaio, affronterà a Vinovo i pari età del Napoli negli ottavi di finale della Coppa Italia. La prima delle tre sfide della settimana tra le due squadre che giocheranno contro anche venerdì in Serie A e poi sabato per il campionato U19 . Una partita importante visto che l'obiettivo della squadra di Montero è quello di superare il turno. Sulla carta i bianconeri sono favoriti, ma attenzione al Napoli di Frustalupi non nuovo a risultati a sorpresa soprattutto in trasferta. Dalla sua parte la Juventus ha qualche dato che gli sorride negli ultimi anni per quanto riguarda la Coppa Italia .

Juventus Primavera, le statistiche di Coppa Italia degli ultimi anni

Statistiche che sorridono alla Juventus Primavera negli ultimi anni visto che dal 2017-18 i bianconeri sono sempre riusciti ad approdare ai quarti di finale. Ultima debacle contro il Torino, nel derby della Mole, proprio in quell'anno. Sconfitta di rigore in quell'occasione dopo il 2-2 finale nei tempi regolamentari. Granata che poi vinsero l'edizione prima di lasciare spazio all'egemonia della Fiorentina. Proprio i viola poi sono stati la bestia nera del cammino di Coppa Italia della Juventus, visto che per tre stagioni consecutive i toscani sono riusciti a eliminare i bianconeri per due volte ai quarti e una volta in semifinale.

Nell'ultima edizione la Juventus, allenata da mister Bonatti, è arrivata ai quarti di finale dove poi è stata eliminata dalla Roma nei tempi supplementari. Domani la sfida al Napoli con la voglia di proseguire al meglio la stagione e di provare a superare i vari ostacoli di Coppa Italia. Il 2023 è iniziato con un pareggio in campionato contro il Lecce, questa settimana può essere importante per capire dove può arrivare nel suo cammino di Coppa.