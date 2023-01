Napoli - Juventus, tre sfide in una settimana: l'incredibile sorpresa del calendario!

E' alle porte una settimana che sarà all'insegna del confronto tra Juventus e Napoli . Le attenzioni e le attese sono tutte rivolte al big match di venerdì , per l'anticipo della 18^ giornata di serie A , che vedrà le due formazioni sfidarsi sul terreno di gioco del Maradona . Un incontro che sarà molto significativo per la classifica e per le ambizioni scudetto di entrambe. Ma non ci sarà solo il confronto tra Spalletti e Allegri, in calendario Juventus e Napoli si ritroveranno in altre due occasioni.

Il doppio confronto delle formazioni Primavera

Martedì 10 gennaio, a Vinovo scenderanno in campo le formazioni Primavera di Napoli e Juventus per gli ottavi di finale di Coppa Italia con fischio d'inizio fissato alle ore 14:30. Una partita che metterà in palio l'accesso ai quarti di finale, dove la vincente se la vedrà contro una tra Roma e Lecce. Non di poco conto sarà il secondo confronto tra le compagini Primavera di Napoli e Juventus, nel contesto del massimo campionato giovanile italiano. Si giocherà in Campania, con i bianconeri di Montero che sono alla ricerca del successo per tenere il passo della capolista Roma, distante quattro lunghezze. Lotta per la salvezza, invece, il Napoli: invischiato in piena zona play out.