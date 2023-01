Juve Primavera, Montero: "Il ko ci sia da lezione. Yildiz gioca da adulto"

La Juve Primavera esce dalla Coppa Italia. Agli ottavi della competizione tricolore i giovani bianconeri escono ai calci di rigore contro il Napoli dopo l'1-1 dei primi 120'. Si è detto deluso il tecnico Paolo Montero dopo la partita, non solo per l'eliminazione ma anche e soprattutto per l'atteggiamento visto in campo dalla squadra. Una lezione da cui, però, poter trarre un insegnamento.

Juve Primavera, la delusione di Montero

Queste le dichiarazioni del tecnico bianconero Montero rilasciate nel post partita: "Sinceramente non penso che la mia squadra abbia giocato una buona partita, infatti il pareggio alla fine dei novanta minuti era il risultato giusto. È innegabile che con l'uomo in meno abbiamo incontrato maggiori difficoltà. Detto questo, non possiamo ritenerci soddisfatti di quanto prodotto quando eravamo in parità numerica perchè siamo stati davvero poco pericolosi. Il risultato alla fine penso sia giusto e ci deve servire da lezione. Adesso non ci resta che rimboccarci le maniche e tornare a lavorare con intensità per tornare ai livelli della prima parte di stagione. Dobbiamo portarci a casa, però, anche gli aspetti positivi che ci possono essere in una sconfitta. Oggi abbiamo visto una buona prestazione da parte di alcuni ragazzi che nel 2022 avevano trovato meno spazio e per noi il loro contributo sarà fondamentale nei prossimi mesi. Yildiz? Ha 17 anni ma gioca da adulto".

Il prossimo impegno per l'under 19 juventina sarà questo sabato alle ore 13.00, ancora una volta contro il Napoli. Stavolta però in campionato, in un match che vorrà dire tanto per la classifica bianconera.