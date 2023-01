Torino Primavera, battuto 2-1 il Cagliari: granata ai quarti di Coppa Italia

Torino Primavera ai quarti di finale di Coppa Italia . I granata vincono in casa del Cagliari per 2-1 e accedono al prossimo turno. Stabiliti tutti gli accoppiamenti del prossimo turno della competizione tricolore, con gli ottavi di finale che si sono totalmente esauriti in una due giorni intensa e ricca di emozioni tra gare piene di gol e sfide terminate ai calci di rigore.

Coppa Italia Primavera, risultati e accoppiamenti

Il Torino Primavera si è imposto sul Cagliari. Succede tutto nella ripresa: granata avanti grazie alle reti di Jurgens e Wedimann, a nulla serve il gol su calcio di rigore messo a segno da Carboni all'89'. Disputate quasi tutte le gare degli ottavi di finale della Coppa Italia: la Roma Primavera, dopo lo 0-0 dei primi 120', ha battuto ai calci di rigore il Lecce andando dunque avanti. A sfidare i giallorossi ci sarà il Napoli, altra squadra che, dopo il pareggio di tempi regolamentari e supplementari contro la Juventus, ha ottenuto il passaggio del turno con i tiri dal dischetto. Sconfitta pesante per l'Ascoli, che viene travolta per 4-1 dalla Fiorentina. Risultato forse eccessivo considerando che, nei primi 90', la sfida era terminata 1-1. Ma i ragazzi di Aquilani hanno dilagato nell'extra time segnando altre 3 reti.

Vittoria di misura per le due genoane: la Sampdoria in una partita dalle mille emozioni ha battuto 4-3 il Monza al "3 CampanilI" di Bogliasco, mentre il Genoa ha superato per 2-1 in trasferta il Sassuolo. L'Atalanta batte di misura il Frosinone: a decidere l'incontro una rete di Chiwisa alla mezz'ora del primo tempo. Infine pirotecnico match tra Inter e Hellas Verona: la prima frazione di gioco è terminata sul 3-3, nella ripresa arriva il vantaggio nerazzurro con Di Maggio ma al 95', quando tutto sembrava finito, arriva il 4-4 degli ospiti con Cisse che approfitta della dormita della difesa meneghina. La sfida viene decisa nel primo tempo supplementare, con il colpo di testa di Andersen che fissa il risultato sul 5-4 e consente all'Inter di proseguire il percorso in Coppa Italia.

Questi gli accoppiamenti definitivi dei quarti di finale.

Torino - Genoa

Inter - Sampdoria

Fiorentina - Atalanta

Roma - Napoli