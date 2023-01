Juve Primavera, Tommaso Galante in prestito alla Reggiana

Juve Primavera, Galante via fino a giugno

L'attaccante scuola Juve lascia il bianconero per proseguire il suo processo di crescita. Sarà tra le fila della Reggiana fino al giugno del 2023, dunque fino al termine dell'attuale stagione sportiva. Quest'anno, con la casacca dell'under 19 juventina, ha collezionato 8 presenze tra campionato e Youth League, nessun gol messo a referto. L'ultima gara giocata col bianconero addosso è stata anche l'ultima del 2022 per la Primavera, quando la squadra di Montero uscì sconfitta nello scontro al vertice contro la Roma. L'obiettivo è continuare a crescere, potrà farlo in un ambiente carico di entusiasmo: la Reggiana, infatti, è salda al comando del proprio girone in Lega Pro, con 46 punti ottenuti in 21 gare e +5 rispetto al Cesena secondo in graduatoria. Ora l'attesa per il debutto tra i professionisti per Galante. Poi, chissà, il ritorno a casa con un bagalio di esperienza importante da mostrare con orgoglio.