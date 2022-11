Crollo Juventus, manita Roma: Montero scivola a -5 dalla vetta

ROMA - Spettacolo tra Roma e Juventus U19, allo stadio Tre Fontane, nell'ultimo match prima della sosta Mondiali, con la capolista che non sbaglia e vince lo scontro diretto contro una delle dirette inseguitrici con un netto 5-2 salendo a quota 29 punti. A Montero non riesce l'operazione sorpasso alla formazione di Federico Guidi e i bianconeri scivolano a -5 dalla vetta restano inchiodati a quota 24. Match spettacolare portato avanti dagli ospiti, ma ribaltato già prima dell'intervallo dai padroni di casa. Il nuovo pareggio juventino nella ripresa dura poco, alla fine i giallorossi dilagano confermandosi in testa al campionato Primavera.

Roma-Juventus U19: la diretta

90' - FISCHIO FINALE! Termina una splendida partita che la Roma porta a casa con un sonoro 5-2 nei confronti della Juventus.

79' - QUINTO GOL DELLA ROMA! Manita giallorossa con la firma di Satriano che riceve in area e batte a rete per il 5-2 della Roma sulla Juventus

67' - Primo cambio Roma: esce Keramitsis, entra Foubert-Jacquemin. Quarto nella Juve: esce Mancini, entra Galante.

61' - Terzo cambio nella Juve: esce Ripani, entra Strijdonck.

58' - POKER ROMA! Contropiede giallorosso con Pagano lanciato verso la porta, duello vinto con Dellavalle e destro che questa volta batte Daffara. Roma-Juventus 4-2

52' - GOL DELLA ROMA! Partita incredibile e la Roma torna avanti. Daffara stende Cassano in area di rigore per il secondo penalty di giornata: questa volta va Cherubini dal dischetto, il portiere bianconero tocca ma non basta ad evitare il 3-2.

48' - PAREGGIO DELLA JUVENTUS! Bastano appena due minuti al nuovo entrato Mbangula per mettere la firma sulla partita. Scippa la palla alla difesa della Roma e batte Baldi con un piatto preciso. Perfetta parità: 2-2

46' - Si riparte con il secondo tempo. Nella Juve entrano Valdesi e Mbangula, escono Stefano Turco e Rouhi.

45+2' - Ultima occasione del primo tempo per i padroni di casa che con Pisilli dal limite impegnano Daffara alla presa in due tempi. All'intervallo è 2-1 per la Roma.

41' - ROMA IN VANTAGGIO! Completano la rimonta i giallorossi di Guidi grazie a Cassano. Il numero 11 raccoglie in area di rigore e con freddezza batte Daffara per il 2-1.

34' - Occasioni da tutte e due le parti. Cherubini per la Roma ci prova a giro, fuori di poco. Rouhi illude la Juventus con un destro che sfiora il palo.

24' - PAREGGIO DELLA ROMA! Ottimo inserimento di Cherubini che si scontra con Daffara rapido nell'uscita, la sfera capita sui piedi di Satriano che a porta libera fa 1-1.

22' - RIGORE PARATO DALLA JUVENTUS. Rouhi atterra Cassano in area di rigore, dal dischetto si presenta Pagano che viene ipnotizzato da Daffara: si resta sull'1-0 per i bianconeri

15' - Partita intensa al Tre Fontane. La Roma prova a rispondere con Satriano, la Juve sfiora il raddoppio ma Yildiz, Hasa e Mancini non centrano la porta di Baldi.

3' - GOL DELLA JUVENTUS! Calcio di punizione che arriva in area giallorossa, distrazione difensiva di Faticanti e Dellavalle porta avanti la formazione di Montero.

2' - Subito occasione per il bianconeri che con Mancini sfiorano il vantaggio, il colpo in spaccata è troppo debole

1' - Tutto pronto allo stadio Tre Fontane di Roma per la sfida tra i giallorossi di Federico Guidi e la Juventus di Paolo Montero