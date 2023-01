Italia U19, quattro Juve Primavera convocati per la sfida alla Spagna

E' tempo di Nazionali giovanili. Non solo l'U18 di Franceschini, ma anche l'U19 di Bollini si ritroverà domenica 15 gennaio per preparare la sfida contro i pari età della Spagna. Partita importante e proibitiva contro una delle pretendenti al titolo nel prossimo Europeo di categoria. Gli azzurri scenderanno in campo mercoledì 18 alle ore 17 allo stadio ‘El Pozuelo’ di Torremolinos, in un confronto che vede avanti gli iberici come precedenti con quattro vittorie a due. Il Ct Bollini ha chiamato con sé ben 20 giocatori, tra cui anche quattro della Primavera della Juventus: Dellavalle, N. Turco, Hasa e Mancini.