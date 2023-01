Juventus Primavera, Ledonne ai saluti. Fuscaldo ritorna dal Monza

Dopo Tommaso Galante , andato alla Reggiana , è tempo di nuovi saluti in casa Juventus . Stavolta a lasciare il club sarà il centrocampista Nicolò Ledonne . Il classe 2004 ha scritto un lunghissimo messaggio sul proprio profilo Instagram per dare il suo imminente addio ai bianconeri. Una storia iniziata all'età di 7 anni e che terminerà dopo ben 12 anni di partite e battaglie sul campo. Ora per lui si aprono le porte di una nuova avventura. Sui social anche i compagni hanno deciso di salutarlo con un bel regalo di addio: una maglia autografata da tutti i ragazzi della Primavera.

Juventus, il saluto sui social di Ledonne

Dopo cinque presenze in stagione sin qui ottenute tra campionato e Youth League, Ledonne è pronto a iniziare una nuova avventura. Questo il messaggio con cui il centrocampista ha voluto salutare l'ambiente Juve: "Cara Juve, un grazie non basta. Sembra ieri che entravo da quel cancello con il borsone che era più grande di me. Sono entrato qui all’età di 7 anni, mi ricordo ancora che avevo paura ad entrare negli spogliatoi con tutti i miei compagni. Sono arrivato qui senza nemmeno immaginare che sarei potuto arrivare a scrivere tutto questo, ero un bambino che aveva solo un desiderio, quello di giocare a pallone. Le prime partite, i primi tornei e le prime trasferte non le dimenticherò mai. Ho avuto la fortuna di condividere lo spogliatoio con tantissimi compagni e ognuno di loro lo porterò per sempre nel mio cuore. Un grazie speciale a tutti i mister e collaboratori, preparatori atletici e preparatori dei portieri, dirigenti e team manager, ai direttori, ai fisioterapisti e ai dottori, ai videoanalisti, a tutti gli psicologi, e per finire a tutti i magazzinieri che lavoravano per me e per i miei compagni senza mai farci mancare il materiale. Insomma, un grazie di cuore a tutti. Sono entrato che ero un bambino e me ne vado da ragazzo maggiorenne con la consapevolezza di aver appreso degli insegnamenti che difficilmente fuori da qui troverò. Juve, non mi hai fatto mai mancare niente e per questo te ne sarò sempre grato… perché, Quando Sei Della Juve Lo Sei Per Sempre. Fino Alla Fine, GRAZIE. A presto, Nik".

Juventus U17, torna Fuscaldo

Non solo addii ma anche ritorni in casa Juventus. Sul profilo Twitter la società ha ufficializzato il ritorno alla base del portiere Matteo Fuscaldo. Il classe 2005 ha giocato nei primi sei mesi in prestito al Monza, dove ha raccolto 7 presenze con l'U18 dei brianzoli e diverse panchine con la Primavera. L'ex biancorosso andrà a rinforzare la rosa dell'U17 bianconera dell'allenatore Panzanaro.