Juventus Primavera, Ledonne ceduto in D

Nuova avventura per Nicolò Ledonne. Il centrocampista della Juventus, dopo aver salutato i compagni della Primavera con un lunghissimo post su Instagram, è approdato alla Pianese. Inizia il percorso tra i grandi, dunque, per il classe 2004 che giocherà per i prossimi sei mesi in Serie D. Opportunità importante per il ragazzo che avrà l'occasione di fare minutaggio e giocare per obiettivi di alta classifica visto che la società è attualmente al primo posto in classifica nel girone E. A ufficilizzare la cessione in prestito la stessa Juventus con un Tweet e la società toscana con un comunicato ufficiale.