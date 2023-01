Juve Primavera, Montero: "Avremmo meritato di vincere"

Juve Primavera, dopo quella in Coppa Italia arriva un'altra sconfitta contro il Napoli, stavolta per 2-1. L'under 19 bianconera esce sconfitta dopo un match giocato ad alti ritmi, creando tante occasioni da rete. Nonostante ciò a vincere sono stati gli azzurri grazie alla doppietta di Spavone, a nulla è servito il calcio di rigore siglato da Hasa nella ripresa. Una caduta difficile da accettare anche per il tecnico Paolo Montero, espulso per proteste al 70'.