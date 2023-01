Torino, una Primavera d’oro: un nuovo patrimonio da coltivare

Basterebbero i numeri per spiegare la prima parte di stagione della Primavera del Toro. Dati che raccontano tantissimo, ma non tutto: in campionato 29 punti in 14 giornate. Vetta della classifica condivisa con la Roma e un calendario ancora favorevole nel girone d’andata: ai granata, prima di arrivare al giro di boa, rimangono le sfide contro Udinese, Bologna ed Empoli. Oltre alle fredde statistiche, però, ci sono le prestazioni. Spesso maiuscole, talvolta dominanti, a volte addirittura capaci di togliere ogni arma letale agli avversari. E non c’è solo il campionato, perché anche in Coppa Italia il Toro sta volando: si è già conquistato la qualificazione ai quarti di finale battendo il Cagliari e il prossimo step sarà la gara di mercoledì 25 gennaio contro il Genoa. I granata si sono costruiti, partita dopo partita, i presupposti per vivere un’annata storica.