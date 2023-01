Juventus, il progetto di Agnelli è già realtà: col Monza metà squadra dal vivaio

Juventus, il progetto Agnelli è già realtà

"I risultati sportivi, la creazione della Juventus Women e i loro risultati, Next Gen che sta portando talenti in Prima squadra. A mio giudizio possiamo ambire nel giro di pochi anni ad avere almeno il 50% della nostra Prima Squadra proveniente dal settore giovanile": queste le parole di Andrea Agnelli appena due giorni fa. E nella gara di Coppa Italia tra Juventus e Monza, è esattamente quello che è accaduto. Nell'11 titolare bianconero, infatti, la metà dei giocatori di movimento schierati provenivano tutti dal vivaio juventino. A partire da Moise Kean, che tra tutti è quello più navigato e con esperienza, ma che ha fatto tutta la trafila delle giovanili in bianconero per poi arrivare in prima squadra. Gli altri quattro, nessuno escluso, hanno percorso esattamente la stessa strada: Nicolò Fagioli, Samuel Iling-Junior, Fabio Miretti e Matias Soulé hanno iniziato nella Primavera della Juventus, compiendo poi il salto nella compagine Under 23, per poi arrivare infine in prima squadra. Una strada che oggi il club bianconero pensa e spera di poter far compiere anche ad altri talenti presenti in rosa: ad esempio Dean Huijsen, che nelle scorse settimane è balzato dalla Primavera alla Juventus Next Gen. Progetto già in programma anche per altri giovani promettenti come Kenan Yildiz o Joseph Nonge Boende. Il progetto di Agnelli è già realtà: il club bianconero punta, e tanto, sui giovani, chissà che presto non si possa già arrivare ad avere metà prima squadra fatta di giovani cresciuti nella Juventus, forse anche prima di quello che si sarebbe potuto immaginare.