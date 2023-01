Agnelli e il futuro Juve: "50 % Prima Squadra da Primavera e Next Gen, ecco quando"

Agnelli ha salutato la Juventus durante l'assemblea dei soci. L'ormai ex presidente ha toccato tante tematiche: dalla sostenibilità nel calcio, all'Uefa, fino al progetto giovani. In una delle sue ultime apparizioni all'Allianz Stadium aveva già espresso un parere positivo sulla Next Gen e sul valore delle seconde squadre, nella tavola rotonda che si è tenuta all'Allianz Stadium con Ghirelli (ex presidente Lega Pro) e Gravina e tanti altri ospiti. "Miretti e Fagioli sono risparmi sul calciomercato". Ora ha ripreso lo stesso concetto, applaudendo anche la crescita della Primavera e i trofei vinti della Juventus Women.