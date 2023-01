Juventus Primavera, Sacchini: "Stiamo attraversando un momento di fragilità"

La Juventus Primavera perde ancora. A Vinovo arriva un'altra sconfitta. Stavolta è il Frosinone a passare in terra bianconera e con una prestazione di grande livello . I ciociari, allenati da mister Gorgone , sono riusciti a tenere il pallino del gioco in mano anche dopo il gol del momentaneo pari di Anghelé. La doppietta di Condello e la rete di Bracaglia regalano tre punti importanti agli ospiti che ora allungano in classifica. Secondo stop consecutivo in campionato, terzo se contiamo anche l'uscita dalla Coppa Italia, per la Juve. Un 2023 che non è partito nel migliore dei modi per la squadra allenata da Montero, sostituto nella partita contro i ciociari da Edoardo Sacchini . Ed è proprio il vice a parlare al termine della sfida.

Juventus Primavera, le parole di Sacchini

Il vice di Montero, Edoardo Sacchini, ha parlato al termine della sconfitta contro il Frosinone. Ecco le sue parole: "I ragazzi stanno attraversando un momento di fragilità e credo che sia semplicemente dovuto all'età, di conseguenza non siamo preoccupati. Quello di quest'anno è un campionato particolare e noto che anche chi è davanti a noi sta facendo fatica a dare continuità. A mio giudizio abbiamo affrontato una prima parte di stagione, fino alla sosta per il Mondiale per intenderci, di altissimo livello".

L'allenatore ha poi proseguito: "Quando è ripreso il campionato probabilmente siamo ripartiti con qualche certezza in meno, ma siamo consapevoli che faccia parte di questo percorso di crescita. A mio avviso i ragazzi vanno accompagnati facendogli capire che è proprio la continuità l'elemento che servirà loro per raggiungere i loro obiettivi. Venendo alla partita di oggi, penso che il primo tempo sia stato ben giocato, mentre nella ripresa in occasione del terzo gol incassato è emersa quella fragilità di cui parlavo prima e abbiamo fatto fatica a rientrare in partita. Detto questo penso che il Frosinone, pur essendo neo promossa, sia una squadra ben coesa, con le idee molto chiare. Sono sicuro, però, che continuando a lavorare come stiamo facendo i risultati torneranno a sorriderci".