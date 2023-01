L'Italia e il gol con la Juve Primavera: la settimana di Anghelé

Un motivo per sorridere. Trovare un lato positivo nella sconfitta della Juventus Primavera contro il Frosinone non è assolutamente semplice . "Un momento di fragilità" l'ha definito Sacchini , vice di Montero , dopo la partita di Vinovo. Normale, nonostante faccia strano, ma stiamo parlando di ragazzi giovanissimi che possono vivere momenti particolari e altalenanti nel corso della stagione. Cadere per rialzarsi. Un modo particolare di imparare, ma quanto mai efficace per non commettere più gli stessi errori in futuro e anzi provare a uscirne più forti. Ma per la Juventus un motivo per sorridere c'è lo stesso e si chiama Lorenzo Anghelé.

L'azzurro e il gol al Forsinone: la settimana di Anghelé

Una settimana davvero speciale e particolare quella vissuta da Lorenzo Anghelé. Un mix di emozioni forti, difficili da spiegare. Il classe 2005 ha risposto presente alla chiamata di Franceschini con l'Italia U18 e, mercoledì 18 gennaio, è sceso in campo nella sconfitta di Coverciano contro la Spagna. Un tempo, ma quanto basta per mettersi in mostra e indosssare la maglia azzurra. Poi il ritorno a Torino per preparare la sfida importante contro il Frosinone.

Aspettare la propria occasione. Potrebbe racchiudersi in queste semplici parole la voglia del classe 2005 di essere protagonista anche in maglia bianconera. Occasione arrivata e colta dal centravanti, visto che Montero gli ha concesso una maglia da titolare vista l'assenza di Nicolò Turco e la scelta di mettere in panchina Tommaso Mancini. Ci pensa lui a guidare l'attacco bianconero e dopo nemmeno 21' il gol del momentaneo pareggio. Una rete agrodolce. Importante per lui per salire a quota 5 in stagione, ma che non è servita alla squadra per trovare punti.

Dalla Sampdoria alla Juventus, Anghelé strappato all'Inter

Quando nella tua categoria riesci a far vedere cose eccezionali è normale attirare su di sé le attenzioni di diversi club. Alla Sampdoria, Lorenzo Anghelé, ha messo in mostra tutto il suo talento. Attaccante agile, bravo nel dribbling e con un ottimo fiuto del gol. Fiuto. Già, lo stesso che ha avuto la Juventus nel 2019 a cogliere l'occasione di portarlo a Torino. Anticipare la concorrenza e riuscire a strappare il sì di un giovane davvero interessante.

Soffiarlo ai rivali di sempre dell'Inter poi è una cliegina in più di un colpo potenzialmente importante per il futuro bianconero. Dal blucerchiato alla Juve, un sì naturale senza pensieri e con la leggereza di chi sa di dover sfruttare ogni occasione per ritagliarsi il suo spazio. Il gol al Frosinone un messaggio chiaro lanciato a Montero, che può ora contare anche sul 2005 per cercare di uscire da questo momento negativo.