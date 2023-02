Primavera: show dell'Inter, la Roma può allungare

La classifica del campionato Primavera vede la Roma in testa al termine del girone d'andata. I giallorossi ora hanno l'opportunità di staccare ulteriormente il Frosinone, che nel pomeriggio non è andato oltre il pareggio contro il Cagliari. Al gol di Condello ha risposto Griger. Notte fonda per la Juventus che dopo la sconfitta contro la Fiorentina potrebbe addirittura perdere sette punti dalla testa. Brutta giornata anche per il Torino, che ha perso 3-0 ad Empoli. Show dell'Inter contro il Napoli: protagonista Stankovic con una doppietta nel 4-0 finale. Zero punti invece per il Milan contro il Sassuolo.