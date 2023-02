Juve Primavera, il messaggio social di Yildiz dopo l'eliminazione dalla Youth League

Juventus Primavera, il messaggio di Yildiz

L'attaccante bianconero, una delle punte di diamante della compagine Under 19 juventina, dopo gli errori iniziali di Van De Perre per il Genk e Anghelé per la Juventus, ha sbagliato il rigore del possibile 4-4, regalando la qualificazione alla squadra belga. Il giorno dopo arriva il suo messaggio sui social. Un messaggio, però, che va ben oltre la gara di Youth League. Yildiz, nato in Germania ma di nazionalità turca, è ovviamente toccato da quanto sta succedendo in queste ore con il terremoto in Turchia e Siria. Quindi questo il suo messaggio, affidato ad un post su Instagram: "L'importante è ritrovare sempre la forza di rialzarsi. Il calcio diventa irrilevante rispetto a tutti coloro che subiscono le conseguenze del terremoto in Turchia e Siria. Avrei voluto dedicargli un piccolo gesto di sostegno con una vittoria". Tanta amarezza, dunque, per l'errore e l'eliminazione dalla Youth League, ma il pensiero di Yildiz va a cose decisamente più importanti.