Primavera: la Roma vince in rimonta, il Lecce resta in scia

Il giro di boa in Primavera è iniziato nel migliore dei modi per la Roma, con la vittoria. I giallorossi riprendono quindi da dove avevano lasciato e conquistano i tre punti contro il Cesena, nonostante qualche difficoltà. I bianconeri erano passati in vantaggio con il gol di Denes, prima della rimonta firmata Keramitsis e Pisilli. Una vittoria che ha reso felice l'allenatore Guidi: "Abbiamo dominato dal punto di vista del gioco. Costruiamo, ma finalizziamo poco. Nonostante questo, tre punti meritati". Il morale in casa Napoli è totalmente diverso, con gli azzurri sconfitti dal Lecce. Anche in questo caso c'è stato un ribaltamento, dopo l'iniziale vantaggio dei partenopei con Salhi, autore anche del 2-2 prima del definitivo 2-3 di Berisha. Risultato che permette ai sanniti di rimanere in scia alla capolista.