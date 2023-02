Diretta Juve Primavera-Sassuolo ore 15: dove vederla in tv, streaming e le probabili formazioni

La Juventus Primavera è pronta a tornare in campo per una sfida importantissima contro il Sassuolo. A Vinovo la squadra di Montero è alla ricerca di un risultato positivo per uscire da un momento complicato e superare la cocente eliminazione dalla Youth League. La forza della squadra non è certo in discussione e l'obiettivo è sempre quello della crescita dei ragazzi, ma ci sono anche le ambizioni di voler essere protagonisti in campionato. Il Sassuolo di Bigica è la partita nel momento giusto. Arriva la seconda della classe e l'occasione è ghiotta per provare a tenere il passo delle prime. Alle ore 15 il fischio d'inizio.