Diretta Udinese-Juve Primavera ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

La Juventus Primavera ha la possibilità di rimettersi subito in gioco dopo un mese complicato. I ragazzi di Montero vengono dalla incoraggiante vittoria contro il Sassuolo e conquistando tre punti contro l'Udinese si porterebbero a sole due distanze dalla capolista Lecce. La sconfitta della Roma a Bologna ha ridato speranza ai bianconeri.

Udinese-Juve Primavera, dove vederla in tv e streaming

Il posticipo tra Udinese e Juve Primavera sarà trasmesso in diretta esclusiva da Sportitalia alle ore 15.00, sia in tv sul canale 60 sia sull'apposita app di Sportitalia o sul sito www.sportitalia.com. Non si potrà vedere il match su altre piattaforme di streming.

Udinese-Juve Primavera, le probabili formazioni

Udinese U19 (4-2-3-1): Zuccariello; Buta, Guessand, Cocetta, Abankwah; Bassi, Cenis, Asante, Pafundi, Castagnaviz; Semedo. Allenatore: Sturm

Juventus U19 (4-4-2): Vinarcik; S.Turco, Dellavalle, Citi, Rouhi; Maressa, Bonetti, Ripani; Hasa, Yildiz, N. Turco. Allenatore: Montero