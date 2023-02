Juve Primavera, Montero: "Vittoria importante. Sono soddisfatto di una cosa"

La Juventus Primavera batte l' Udinese e ottiene il secondo successo di fila. L'Under 19 di mister Paolo Montero si impone per 1-0 in trasferta grazie ad un gol di Mancini . Nonostante una vittoria arrivata di misura, la Juventus avrebbe potuto segnare diversi gol in più, come rimarcato dal proprio tecnico nell'intervista post partita. Bianconeri che dunque salgono a quota 34 punti, solo a -2 dal primo posto occupato dal Lecce .

Juve Primavera, l'analisi di Montero

Al termine del match vinto dai suoi ragazzi, questa l'analisi di mister Montero: "Siamo molto felici per questa vittoria ottenuta su un campo molto difficile. È stato un successo sofferto, ma questi tre punti sono molto importanti per noi. I nostri ragazzi l'hanno interpretata molto bene questa gara e hanno giocato con grande concentrazione. Avremmo meritato di segnare più reti perchè sono state le occasioni create, ma siamo soddisfatti nel complesso. C'è grande soddisfazione anche per avere mantenuto la porta inviolata per la seconda partita consecutiva. Questa è la strada giusta e dobbiamo continuare in questa direzione per centrare alla fine della regular season i play-off. Dovremo affrontare tante squadre come l'Udinese nelle prossime giornate, di conseguenza ci attendono match molto difficili".