Juve Primavera, Nicolò Turco gol e lacrime: la dedica speciale per l'amico scomparso

Gol Turco e la dedica speciale

L'attaccante bianconero infatti, al dodicesimo gol in campionato, ha mostrato una maglietta visibilmente commosso. La rete, infatti, è stata dedicata ad un suo amico scomparso nelle scorse ore. Un motivo in più per celebrare la propria marcatura: non solo il raddoppio della Juventus che messo sui giusti binari la sfida contro l'Empoli, ma anche il ricordo di un proprio caro amico che è scomparso questa mattina. Sulla maglietta mostrata la scritta: "Sarai sempre nei nostri cuori. Ciao Edo".

Il ragazzo in questione è Edoardo Riva De Onestis, 20 anni, venuto a mancare stamattina poco prima delle 6 dopo un incidente stradale lungo la Provinciale 95 tra Tortona e Castelnuovo Scrivia (Alessandria). Il ragazzo avrebbe perso il controllo della vettura, forse a causa della scarsa visibilità dovuta alla nebbia fitta, uscendo fuori strada. Dopo l'impatto violento, l'auto avrebbe preso fuoco.