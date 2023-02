Diretta Juve Primavera-Empoli ore 16.30: dove vederla in tv, streaming e le probabili formazioni

La Juventus Primavera scende in campo a Vinovo contro l'Empoli. Ultima partita della 20a giornata del campionato con i bianconeri che potrebbero accorciare ancora dalla vetta della classifica e cercando di tenere il passo di Lecce capolista. La squadra di Montero, reduce da due vittorie consecutive contro Sassuolo e Udinese, è alla ricerca della continuità per riuscire a tornare nelle prime posizioni. Difronte una squadra ostica come quella azzurra alla ricerca di punti per continuare a lottare nel lotto playoff.