Juve, Turco l'amuleto della Primavera tra gol e assist: Brambilla osserva

La Juventus è fucina di giovani in rampa di lancio e in Primavera c'è chi sicuramente può provare ad avere un futuro roseo a tinte bianconere. Stiamo parlando di Nicolò Turco , centravanti della Primavera di Montero , autore di una doppietta decisiva nella vittoria contro il Sassuolo . In un momento complicato i bianconeri hanno tirato fuori una prestazione davvero importante contro la seconda in classifica e accorciando ulteriormente con le squadre di vertice. Montero ha potuto contare sulla voglia di rivalsa dopo l'eliminazione dalla Youth League e sul suo amuleto Nicolò Turco.

Turco, l'amuleto della Juve Primavera

Ruolo attaccante e con un fiuto del gol davvero importante. Che potesse far bene con la Primavera, il classe 2004 già lo aveva fatto vedere nella scorsa stagione da sotto età. Una crescita in campo arrivata attraverso il lavoro, guadagnandosi anche il rinnovo di contratto con la Juve. Turco sa come far male alle difese avversarie e la stagione in Primavera è iniziata al meglio.

Possiamo quasi dire che l'attaccante è una sorta di amuleto per Montero. Quando segna il classe 2004 la Juve Primavera vince sempre. Sette successi su nove portano la sua firma, poi se vogliamo estendere il discorso con gli assist allora il bottino positivo sale addiritura a 10 (due pareggi e una vittoria). In ogni caso la Juve quando c'è lo zampino di Turco in campionato non perde mai. Non solo i gol, ma Turco è determinante nel gioco dei bianconeri.