Diretta Atalanta-Juve Primavera ore 14: dove vederla in tv, streaming e le probabili formazioni

Torna in campo il campionato Primavera e ad aprire la 21a giornata sarà la Juventus di Montero. I bianconeri dovranno vedersela contro l'Atalanta per provare a continuare nella striscia positiva iniziata nelle ultime tre giornate, ultimo il 3-0 contro l'Empoli. Tre successi che hanno rilanciato i ragazzi di Montero al secondo posto e che ora non vogliono più lasciare. Partita non semplice visto che i nerazzurri si stanno giocando la salvezza e ogni punto è importante per uscire dalla zona playout.