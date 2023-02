Primavera: Esposito ancora decisivo per l'Inter, Frosinone vittoria in extremis

Dopo le due partite giocate nella giornata di venerdì, con la vittoria della Fiorentina sul Milan e il pari tra Atalanta e Juventus, il programma è continuato con una tripla sfida importante ai fini della classifica. La classifica per il momento resta corta nelle zone alte della classifica alla luce anche dei risultati di oggi, sabato 25 febbraio.

Primavera, i risultati del sabato

Nella mattinata a scendere in campo al Bruno Teghil c hanno pensato Udinese e Bologna. I rossoblù hanno trovato una vittoria importante con un gol per tempo. Passano avanti con un autogol di Abdalla e nella ripresa Urbanski fissa il punteggio sullo 0-2. Emiliani che tallonano la Fiorentina al quarto posto e si portano a meno una dalla Juventus. Nel match dell'ora di pranzo invece grande equilibrio tra Verona e Inter, soltanto l'espulsione di Calabrese e il seguente gol di Esposito hanno indirizzato la sfida a favore dei nerazzurri. Squadra di Chivu a meno cinque punti dalla zona playoff. Vince anche il Frosinone sul campo del Napoli con un gol all'86' di Pera. Ciociari che salgono al sesto posto a meno tre dalla vetta, dimostrazione di quanto sia corta la classifica del campionato.