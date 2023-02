Primavera, pari Torino. Lecca a valanga: 6-1 al Cesena!

Primavera, tutti i risultati della domenica

La capolista Lecce non smette di stupire e vincere. I salentini riesono a imporsi per 6-1 contro il Cesena, sempre ancora all'ultima posizione. Grandissima la prestazione di Burnete a segno con una tripletta e Dorgu con due gol, chiude i giochi Kljun. Non basta Milli ai romagnoli per evitare un passito pesante. Nel big match della giornata tra Torino e Roma le due squadre non si fanno male e chiudono la contesa sull'1-1. Prima Dellavalle e poi Pisilli fissano il punteggio già nel primo tempo tra granata e giallorossi. Il Sassuolo vince in rimonta e accorcia nella lotta ai playoff, ora distante soltanto tre punti. Leone e Kumi ribaltano il vantaggio della Sampdoria firmato Cecchini. La giornata si chiude con il pari senza reti tra Cagliari e Empoli.