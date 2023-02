Youth League, Milan nella storia: prima volta ai quarti di finale!

Il Milan Primavera accede ai quarti di finale di Youth League per la prima volta nella sua storia. I rossoneri si sono imposti per 1-0 sul Rukh Lviv , che aveva eliminato l'Inter, grazie al gol nel finale di Kevin Zeroli . I ragazzi di mister Ignazio Abate dunque vanno avanti nella competizione europea, nelle prossime ore si scoprirà il prossimo avversario. Il Milan affronterà la vincente di Atletico Madrid-Genk , gara in programma domani al Wanda Metropolitano.

Milan Primavera, decisivo Zeroli

I rossoneri sono in controllo del match fin dai primissimi minuti di gioco: già al 4' l'occasione per Zeroli, che di testa per poco non inquadra la porta. Dopo una decina di minuti a provarci è Stalmach con un tiro da fuori su cui Hereta si fa trovare pronto. Da fuori tenta la fortuna al 17' Foglio, ma anche stavolta nulla di fatto con la sfera che termina a lato di poco. Passata la mezz'ora brividi per i ragazzi di mister Abate, con il Rukh Lviv che va in gol con un colpo di tacco sugli sviluppi di un calcio di punizione, ma con il calciatore che era partito in posizione irregolare. Nella ripresa il Milan alza la pressione: ci provano Traore su punizione, Bozzolan con un tiro dalla lunghissima distanza e ancora Traore con un guizzo a 10' dal termine, ma nessun tentativo va a segno. Quando il risultato nei 90' sembra destinato a restare sullo 0-0, ecco che all'85' i rossoneri si portano avanti: pregevole crosso di Bakoune, stacco imperioso di Zeroli che non sbaglia. I rossoneri avrebbero anche l'opportunità di siglare il 2-0, ma basta la vittoria di misura per accedere ai quarti di finale di Youth League, dove incroceranno la vincente di Atletico Madrid-Genk.