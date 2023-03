Juve-Verona Primavera, Montero: lo sfogo e l'elogio a Yildiz

La Juventus Primavera non approfitta del pareggio del Lecce contro l'Inter e non va oltre l'1 a 1 contro l'Hellas Verona. Un solo punto che porta i bianconeri al terzo posto in classifica. Montero ha analizzato il match nel post partita.

Juve Primavera-Hellas Verona, le dichiarazioni di Montero

Queste le parole dell'allenatore bianconero: "Siamo entrati in campo un po' spenti e lenti nell'impostare la manovra. Ci aspettavamo esattamente la partita che poi è stata, ma saremmo dovuti essere più agili e veloci nel muovere il pallone. Non siamo riusciti a farlo e vanno fatti i complimenti al Verona che è riuscito ad adottare la sua strategia. Quando poi le partite sono così chiuse le palle inattive possono fare la differenza e così è stato oggi. Devo dire che non stiamo più creando occasioni come in passato, dobbiamo continuare a lavorare. Come dico sempre, noi siamo la Juve e siamo obbligati a vincere: quelli di oggi sono due punti persi. Yildiz? Per me oggi è un finalizzatore, con l'esperienza potrà fare anche diversi ruoli. È già un grande professionista".