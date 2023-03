Juve-Torino, le pagelle Primavera: Njie show, Yildiz si sveglia tardi

Muharemovic 5.5

Lontanissimo dalla forma migliore.



Moruzzi 5

Il fallo di mano che propizia l’1-0 granata è un’ingenuità imperdonabile.



Maressa 5.5

Contro Ruszel non se la passa bene. Mbangula (10’ st) 5.5 I guai rimangono gli stessi.



Hasa 5.5

Combina poco anche lui, pur spendendosi in fase di contenimento.



Nonge 6

Gioca in punta di piedi, ma è seguito pochissimo dai compagni.



Yildiz 5.5

C’è il dubbio che si sia dimenticato di scendere in campo. Si sveglia nel finale, ma solo per la manifesta superiorità del suo talento cristallino.



Anghelé 5.5

Poco cattivo, nella morsa di N’Guessan e Dellavalle non si vede praticamente mai. Strijdonck (10’ st) 5.5 Piglio non sufficiente.



N. Turco 5.5

Prima dell’infortunio si divora un gol che grida ancora vendetta. Mancini (14’ pt) 5.5 Buio pesto quando entra a freddo, ma anche nella ripresa è abbandonato a se stesso.