Primavera: Roma, poker all'Empoli e secondo posto, ok Fiorentina e Sassuolo

Si è ufficialmente conclusa la ventitreesima giornata del campionato Primavera . Dopo i risultati maturati lo scorso weekend , oggi le ultime tre partite che portano a termine il turno: in campo Roma-Empoli, Hellas Verona-Fiorentina e Sassuolo-Cesena . Dunque match importanti anche e soprattutto per le zone altissime della graduatoria.

I risultati di giornata

Vittoria nettissima della Roma Primavera contro l'Empoli: davanti agli occhi di Josè Mourinho, presente all'incontro, i giallorossi di mister Guidi rifilano un poker agli azzurri: decisive le reti di Keramitsis, Pagano, Pisilli e Cassano. La Roma accorcia così le distanze dal Lecce capolista, portandosi a -3 punti dalla vetta. Tiene il passo la Fiorentina, che si porta a 42, dunque al terzo posto alla pari con il Frosinone e con un solo punto in meno rispetto ai giallorossi. I viola vincono in casa dell'Hellas Verona grazie alle reti, tutte nella ripresa, di Lucchesi e Distefano. Inutile il rigore siglato in pieno recupero da Caia, che rende solo meno amara la sconfitta per i gialloblu. A chiudere la giornata Sassuolo-Cesena, con i neroverdi che dilagano vincendo per 4-0: gol di Leone nel primo tempo, nella ripresa le reti di Bruno (rigore), Russo e Ajayi. Il Sassuolo sale così al settimo posto a 38 punti, dunque a -1 dalla Juventus Primavera di Paolo Montero.