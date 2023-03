Primavera: il Lecce vola e allunga, la Roma acciuffa l’Inter nel finale

Volge al termine la ventiquattresima giornata del campionato Primavera . Dopo i risultati maturati ieri , oggi in campo le altre cinque sfide in programma in questo turno. Grande spettacolo in Inter-Roma e Cesena-Atalanta, successo esterno del Napoli mentre il Milan finisce ko ad Empoli.

Primavera, i risultati

Pari e spettacolo tra Inter e Roma: nerazzurri avanti alla metà del primo tempo con il colpo di testa del solito Esposito su assist di Owusu. Nella ripresa pari giallorosso con uno stupendo calcio di punizione di Pagano, ma Inter ancora avanti poco dopo con una perla di Owusu. Nel finale, quando tutto sembra ormai deciso, pareggio della Roma con Pisilli che fissa il risultato sul 2-2. Giallorossi che dunque vengono scavalcati dal Frosinone, ieri vittorioso, e si piazzano al terzo posto in classifica. Sconfitta del Milan ad Empoli, succede tutto nella ripresa: doppio vantaggio azzurro con Seck e Renzi, al 66' i rossoneri accorciano le distanze con Sia, nel finale Longhi si vede annullare il gol del pari per fuorigioco. Successo esterno di misura per il Napoli, che vince a Bologna grazie alla rete dopo appena 6' di Obaretin che approfitta dell'uscita a vuoto di Franzini. Gol ed emozioni tra Cesena e Atalanta: doppio vantaggio nerazzurro nel primo tempo con De Nipoti e Falleni, nella ripresa bianconeri scatenati pareggiano in 5' con la doppietta di Gessaroli. A un quarto d'ora dalla fine, però, gol della vittoria per i bergamaschi grazie a Falleni. Dunque Napoli e Atalanta restano appiati a 24 punti occupando terzultimo e quartultimo posto in graduatoria. Infine vittoria a Cagliari per 1-3 del Lecce, che dunque vola in vetta alla classifica a 49 punti, a +4 sul Frosinone.