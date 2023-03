Immobile, messaggio per Mazia dopo il record: "Spero di portarti bene"

Il messaggio di Immobile

Un grande traguardo per Mazia, che nel frattempo è riuscito a mettere a segno anche la 16esima marcatura nella competizione (12 centri nell'edizione 2022, 4 in quella in corso). Immobile ci ha tenuto a mandargli così un messaggio, a mò di passaggio di consegne. L'attaccante della Lazio, in un video postato sui canali social ufficiali della Viareggio Cup, si è congratulato con Mazia: "Ciao Andrea, ho visto del tuo record: sono felice per te. Spero di portarti bene. Ti auguro una carriera felice e piena di successi". Emozionato il giovante attaccante rossoblu, che ha visto il video nello spogliatoio insieme ai suoi compagni, per poi rispondere: "Ciao Ciro, ti ringrazio molto per il video e ti mando un abbraccio".