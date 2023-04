Juventus Primavera, ufficiale il rinnovo di Daffara

La Juventus Primavera tornerà in campo lunedì nel match delle 16.30 contro il Bologna . Obiettivo primario riscattare prestazione e risultato della gara con la Sampdoria dello scorso 18 marzo , quando i bianconeri di mister Paolo Montero furono sconfitti per 4-1. In attesa di rivedere la compagine Under 19 in campo, c'è una notizia che fa felici i supporter juventini

Juve Primavera, rinnova Daffara

Il portiere classe 2004 Giovanni Daffara rinnova il proprio contratto con la Juventus. L'estremo difensore ha dimostrato grande affidabilità ogni volta in cui è stato chiamato in causa, tanto da meritare il prolungamento con il club bianconero fino al 30 giugno 2026. Per lui quest'anno 20 presenze con la Primavera (14 in campionato, 1 in coppa e 5 in Youth League), ma anche e soprattutto 3 apparizioni con la Juventus Next Gen di Massimo Brambilla, a testimonianza di quanta fiducia venga riposta nel portiere cresciuto nel settore giovanile bianconero.