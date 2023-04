Juve Primavera-Bologna, Montero: "Felice della prestazione. L'obiettivo..."

L'analisi di Montero

Al termine della sfida, queste le parole del tecnico bianconero Paolo Montero: "Abbiamo approcciato bene, poi il Bologna è andato avanti con due situazioni specifiche, il rigore, su cui ho dubbi, ma sapete che non parlo mai di arbitri, e poi l'azione del secondo gol per cui bisogna fargli i complimenti. Siamo contenti perché secondo me nei 90 minuti avremmo meritato di vincere, anche se in alcuni momenti hanno avuto maggiormente il possesso loro. Il gruppo sta benissimo, abbiamo vinto tre partite, pareggiate due e perso poi le ultime due, tra cui il derby. Le sconfitte dispiacciono, ma può capitare in un'annata così lunga. Oggi abbiamo affrontato una squadra che all'inizio era una delle favorite, questo è un campionato molto equilibrato. Siamo stati a lungo una delle squadre più giovani, questo ovviamente va considerato, ma è parte del nostro progetto. L'obiettivo è far crescere i giovani, abbiamo la fortuna di aver fatto andare dei ragazzi in Next Gen e l'Under 17 è uno squadrone e possiamo contare su di loro. Per me Bassino, che è un 2006, è stato il migliore in campo, considerando la prestazione offerta e il fatto di aver giocato anche con ragazzi classe 2003 e a questa età tre anni di differenza si sentono tanto".