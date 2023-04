Diretta Juve-Bologna Primavera ore 16.30: dove vederla in tv, streaming e le probabili formazioni

Dopo due settimane di sosta per le Nazionali, anche il campionato è tornato in campo. Udinese-Milan e Juventus-Bologna sono le due partite che chiuderanno la 25a giornata. I bianconeri devono ritrovare punti dopo le due sconfitte rimediate prima della sosta, tra cui quella pesante nel derby e contro la Sampdoria. Davanti alcune squadre hanno rallentato e l'occasione è buona per entrare sempre più in corsa nelle prime posizioni e accorciare sul Frosinone secondo, sconfitto dal Cesena in casa.