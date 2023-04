Juve Primavera, chi è Bassino: l'eredità di Huijsen, la fiducia di Montero

Chi è Bassino

Difensore centrale classe 2006, Bassino è cresciuto nel settore giovanile della Juventus arrivando fino all'Under 17, e sostituendo di fatto Dean Huijsen. Quando l'olandese ha compiuto il salto in Primavera, il leader difensivo dell'Under 17 è diventato lui, sostituendo l'olandese anche nel ruolo di difensore col vizietto del gol. Quest'anno per lui 3 reti in 18 apparizioni, e soprattutto la compagine bianconera vanta, oltre al primato in classifica, anche la miglior retroguardia (19 reti incassate in 24 partite). E gran parte del merito è anche di Bassino, che garantisce solidità e personalità: qualità che hanno spinto il tecnico della Primavera, Montero, a farlo debuttare nell'ultimo match contro il Bologna e a riempirlo di complimenti nel post gara. Per l'Under 19 Huijsen, ormai fisso in Next Gen, rappresenta il passato: il prossimo leader difensivo si chiama Bassino, ed è già il presente.