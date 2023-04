Coppa Italia Primavera, che secondo tempo! Fiorentina-Genoa 3-2

Fiorentina-Genoa Primavera, secondo tempo pirotecnico

Tutto nella ripresa al Paolo Magnolfi di Calenzano. In dieci minuti tre gol dei padroni di casa: al 46' l'1-0 firmato da Amatucci, due giri di lancette più tardi il raddoppio di Kayode e al 56' il tris calato da Krastev. Gara finita? Macché! Il Genoa ha accorciato le distanze al 66' con Papadopoulos e rimesso tutto in discussione con Bornosuzov all'82'. Gli uomini di Aquilani hanno, però, tenuto botta e al triplice fischio finale hanno potuto esultare per la qualificazione all'ultimo atto della kermesse tricolore di categoria.